Christof Innerhofer che fenomeno! Secondo in superG a Kitzbuehel con il perone fratturato

A dir poco pazzesco ciò di cui si è reso protagonista il nostro Christof Innerhofer nel corso del superG di Coppa del Mondo a Kitzbhuel dove, venerdì scorso, ha colto un prestigiosissimo secondo posto ad appena 9 centesimi dal vincitore di gornata, l’austriaco Matthias Mayer.

Da quanto riporta il sito della Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali), infatti, l’azzurro ha gareggiato sulla mitica Streif nonostante una frattura composta alla gamba sinistra (perone). Un Innerhofer, dunque, più forte del dolore ed animato da passione ed ambizione. Un vero fenomeno!

" Ci tenevo troppo a gareggiare sulla Streif – ha dichiarato Christof – E ho stretto i denti per scendere in pista. Per un atleta la gara di Kitzbhuel è troppo importante. Sono andato a Monaco per farmi fare una protezione in carbonio per proteggere il perone. Ora cercherò in tutti i modi di gareggiare a Garmisch e poi ai Mondiali, ma la situazione va valutata giorno dopo giorno. "

Parole che descrivono la grandezza di un atleta innamorato del proprio sport ed ora vedremo, in base alle sue condizioni, se i propositi di essere al cancelletto di partenza per le due discese di Coppa del Mondo, previste in Germania, saranno fisicamente realizzabili o meno.

