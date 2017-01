Il mito della Streif continua a vivere: sogno per tutti, incubo per molti

Streif, 12 mesi dopo. Ogni anno, gli appassionati di sci aspettano questo appuntamento come il crocevia della stagione, il giro di boa dopo il quale teoricamente le difficoltà più grandi sono ormai alle spalle. Se per questa stagione l'appuntamento con i Mondiali di St. Moritz (dal 6 al 19 febbraio) sposta un po' gli equilibri, il valore assoluto della discesa di Kitzbühel resta.

L'eredità del 2016, targata Peter Fill

Ripartiamo da dove avevamo lasciato, dunque, ossia dalla gara del 2016 che fu fonte di gioie e dolori. Partiamo dalle gioie: la vittoria di Peter Fill, che fu il coronamento di una carriera fino a quel momento di rilievo, ma senza raccogliere i giusti riconoscimenti. Grazie alla vittoria sulla Streif, l'azzurro è entrato con merito nell'olimpo dei grandi della disciplina, perché solo i migliori riescono a imporsi su quella pista. Anche Peter ha la sua cabina dedicata nella cabinovia, ora, oltre alla coppa di cristallo di discesa. Un risultato storico, che però è solo il lato bello di una medaglia che come rovescio, l'anno scorso, ebbe dei risvolti molto negativi. Fu una gara nervosa, con la partenza abbassata per maltempo e con diversi rinvii che fecero impazzire tifosi e addetti ai lavori; la diretta conseguenza di questa specie di delirio fu l'ecatombe di cadute che si verificò, alcune anche gravi: la vittima più illustre fu sicuramente Aksel-Lund Svindal, che si ruppe il crociato del ginocchio destro ed è rientrato alle gare solo in questa stagione. Ma il norvegese non fu l'unico a cadere e l'organizzazione decise di interrompere la gara dopo il 30° pettorale, per evitare ulteriori rischi.

Video - Le tre cadute più spaventose nella discesa di Kitzbühel 01:30

Il meteo di quest'anno

Il meteo, quindi, gioca un fattore fondamentale. Se la gara non viene mutilata, assume un grandissimo fascino e per fortuna, stando alle previsioni del momento, sabato mattina dovrebbe esserci il sole. Si annuncia un po' di nebbia nelle prime ore del mattino e a partire dal pomeriggio, ma fortunatamente la gara è in programma alle 11:30, quindi nel momento in cui la nebbia dovrebbe diradarsi.

Oltre al meteo: l'insidia è la pista in sé

Il meteo, come dicevamo, ha una grande influenza, ma anche quando splende il sole la Streif è difficilissima da domare e dominare. Lo stesso sito ufficiale di Kitzbühel spiega che...

" Tutti gli elementi di una discesa classica si trovano sulla Streif: sponde pungenti che con l’alta velocità portano a salti mozzafiato, pendii ripidi, percorsi pendenti, tragitti schuss; curve, percorsi di scorrimento; innumerevoli spettacolari ondulazioni del terreno, persino brevi tratti in salita come prima del salto Seidlalm. "

La pendenza media, del resto, è del 27%, con un massimo dell'85% nel punto più ripido della Mausefalle (la trappola per topi); inoltre i salti sono impegnativi, in particolare quello finale che ha regalato anche grande spettacolo, come in passato fece il nostro Kristian Ghedina, con la sua spaccata in volo.

Video - La spaccata di Kristian Ghedina sulla Streif di Kitzbühel nel 2004 00:22

La mostruosa impresa di Cuche

Come dicevamo, questa pista riserva pericoli enormi con cambi di pendenza, di velocità, di luce... E perciò chiunque può incappare in un errore e rischiare di farsi male. Ne sa qualcosa, per esempio, il nostro commentatore d'eccezione Matteo Marsaglia, che nel weekend sarà ai microfoni di Eurosport per il Super-G e la discesa di Kitzbühel, ma intanto su Instagram ci ricorda - con la giusta dose di ironia - come andò il suo esordio sulla Streif nel 2009.

Ecco perché ogni vittoria assume un valore enorme e perché, a maggior ragione, l'impresa di Didier Cuche resterà negli annali per sempre: lo svizzero è l'unico ad aver vinto in discesa per ben cinque volte, più di quelle che l'Italia ha raccolto in totale (con Ghedina, Dominik Paris e Fill). a seguire, tra i più vincenti - sempre in discesa - su questa pista, ci sono Franz Klammer (4), Pirmin Zurbriggen, Franz Heinzer, Luc Alphand e Harl Schranz (3). E già quest'anno, in prova, la Streif ha chiesto il suo tributo in temini di cadute. Per fortuna, per quanto spaventoso, il volo di Achiriloaie non ha avuto conseguenze.

Video - Achiriloaie cade in prova sulla Streif 01:29

Streif: i più vincenti della storia in discesa

Atleta Numero di vitttorie Didier CUCHE (Svizzera) 5 Franz KLAMMER (Austria) 4 Pirmin ZURBRIGGEN (Svizzera) 3 Franz HEINZER (Svizzera) 3 Luc ALPHAND (Francia) 3 Harl SCHRANZ (Austria) 3