“This or that” con Kjetil Jansrud: quali sono le piste e gli atleti preferiti?

Qual è la pista preferita di Kjetil Jansrud? Quale il suo atleta preferito dei tempi moderni e quale invece del recente passato? E poi, qual è il suo cibo preferito e quale squadra o altra disciplina sportiva apprezza?

Andiamo a conoscere in maniera più approfondita lo sciatore norvegese nella nostra nuova puntata di This or That”, il nostro format di speed interview” in cui chiediamo agli atleti di scegliere tra due opzioni la migliore. Buona visione!