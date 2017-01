L'annuncio di Lindsey Vonn: "Sabato tornerò alle gare"

Lindsey Vonn ha rivelato in esclusiva a Eurosport che tornerà in pista questo weekend, nell’attesissimo appuntamento di Altenmarkt-Zauchensee (in DIRETTA su Eurosport ed Eurosport Player). Il programma stagionale della trentaduenne statunitense è stato rallentato dall’infortunio al braccio rimediato durante la preparazione in Colorado nello scorso novembre. Ma, ora, dopo tre mesi di intenso recupero e riabilitazione, Lindsey Vonn potrà tornare a combattere per il record di vittorie in Coppa del Mondo. L’americana è a quota 76, a -10 dal primato.

" Dopo oltre 300 ore di riabilitazione, finalmente mi sento competitiva "

"Non riesco a trovare le parole giuste per spiegare quanto sono entusiasta – ha dichiarato Lindsey Vonn a Eurosport - di poter tornare alle gare questa settimana. Sono stati tre mesi durissimi, con oltre trecento ore di riabilitazione. Ma riuscire ad andare veloce e sentirmi nuovamente competitiva mi ricompensa di tutto questo duro lavoro”.

" Sono entusiasta di tornare proprio ad Altenmarkt-Zauchensee, dove l'anno scorso ho battuto il record di Annemarie Moser-Pröll "

"Sono entusiasta dall’idea di tornare ad Altenmarkt-Zauchensee - ha proseguito -, un posto dove l’anno scorso sono riuscita a battere il record di Annemarie Moser-Pröll. Ho saltato qualche gara, ma spero di poter rimediare e di poter entrare in corsa per i primi posti. Spero che gli appassionati si colleghino con Eurosport per guardarmi. Sarà una stagione fantastica".

Gli appassionati potranno assistere al ritorno in pista di Lindsey Vonn fissato per sabato 14 gennaio alle 10:45. La stella statunitense racconterà il dietro le quinte della propria attività professionale in “Chasing History”, trasmesso da Eurosport a partire da febbraio.