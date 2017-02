L'evoluzione dello slalom da Reinalter a Matt passando per Tomba: come cambiano materiali e angoli

Lo sci alpino è cambiato molto nel corso degli anni. E' cambiata la tecnica, sono cambiati i materiali, è cambiata anche la preparazione degli atleti. Questa combinazione di fattori rende i campioni del passato assolutamente imparagonabili a quelli attuali. Abbiamo voluto fare quindi un'analisi di come si è evoluto lo slalom (una volta slalom speciale, oggi slalom e basta) dal 1948 a oggi.

I materiali: dal legno alle sciancrature

Come in tutti gli sport, i materiali nello sci giocano un ruolo importantissimo. Nella prima metà del secolo scorso si usavano gli sci in legno, quelli che agli occhi dei giovani di oggi abituati a ben altro potrebbero sembrare delle piccole travi da fissare ai piedi; col tempo si è passati ai materiali plastici combinati con metallo e legno fino ad arrivare alle moderne composizioni, con legno, fibra di vetro, kevlar, titanio e altre componenti di ultima generazione. A questo si aggiunge la variazione di forma: una volta gli sci erano dritti e con scanalature centrali, ora invece sono sciancrati, con raggi di curvatura diversi a seconda della disciplina che si deve affrontare. La conformazione più performante ha consentito anche di accorciare la lunghezza dell'attrezzo: un tempo gli sci erano lunghissimi, circa un braccio oltre la testa dell'atleta, per andare via via accorciandosi fino alle attrezzature moderne, dove lo sci in piedi è più "basso" dell'atleta. Tutto questo incide sulla differenza di peso e sulla variazione delle posture, influenzando la tecnica.

La tecnica: dal puntamento del bastoncino alla fluidità estrema

Se guardiamo le immagini, Reinalter nel 1948 era molto "scolastico", con un marcato puntamento del bastoncino per effettuare le curve, movimento che si insegna a chi sta imparando a sciare. già 20 anni dopo con Killy era tutto differente, con una postura più alla ricerca della velocità e una discesa decisamente più fluida, anche se ancora siamo molto lontani dai pali, soprattutto perché i pali dello slalom, fino alla fine degli anni '70/inizio anni '80 erano fissi. Cambia tutto con l'arrivo dei pali snodati e Alberto tomba fu un sublime interprete dell'avvicinamento al paletto e dell'abbattimento dello stesso con gli arti superiori. Arriviamo poi ai tempi moderni. dove la velocità è molto più alta rispetto a quella di un tempo, dove il timing è fondamentale per effettuare una buona gara e dove gli accessori si arricchiscono di protezioni, come il casco con la mentoniera per proteggere il viso da eventuali "frustate".

L'inclinazione: dal palo distante al passaggio sul filo dell'inforcata

Mentre, come abbiamo visto, con Reinalter lo slalom era quasi un percorso a ostacoli, con gli sci girati a seguire traiettorie lunghissime, oggi gli sci degli slalomisti seguono una linea ideale che, un poì come nelle riviste di enigmistica, "unisce tutti i puntini" caratterizzati dalle singole porte. Una volta, come si usava dire in maniera gergale, si usava "dare del Lei al palo", ossia mantenere una certa distanza che col tempo, già come vediamo con Killy, si è ridotta: già il francese, invece di seguire il percorso, effettuava una sorta di serpentina che l'avvento dei pali snodati ha cambiato ulteriormente. Tra Tomba e Matt, infatti, non c'è una grande differenza, se non negli angoli di approccio al palo. Reinalter era quasi dritto: gli sci che utilizzava non gli permettevano azzardi nella manovra; già Killy, con i nuovi materiali, riusciva ad avere un approccio più vicino al palo e una linea più filante utilizzando tutto il corpo per bilanciare il peso e aiutarsi nei cambi di direzione; con l'arrvo dei pali snodati, gli atleti si sono avvicinati notevolmente al palo, inclinandosi molto e avvicinandosi coi piedi alla base, di fatto passando sopra al paletto con tutto il corpo. La differenza di angolo tra Tomba e Matt è data dunque da un'evoluzione della tecnica, dovuta come dicevamo anche alla metamorfosi dei materiali, che ora consentono agli slalomisti performance molto più rapide rispetto al passato. La velocità, però, comporta un rischio e stare così vicini al palo e tanto inclinati, in un equilibrio tanto dinamico quanto precario, aumenta la possibilità di incappare nella tanto temuta inforcata. Ma il gioco vale la candela, perché lo slalom ai giorni nostri, soprattutto quello maschile, è diventato uno spettacolo imperdibile.