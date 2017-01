Arriva su Eurosport Chasing History, la docu-series con protagonista la superstar globale Lindsey Vonn: appuntamento domenica 5 febbraio alle ore 19:00 su Eurosport 1. "Chasing History" racconta a 360 gradi la vita della campionessa statunitense e regala un esclusivo dietro le quinte della vita della più vincente sciatrice di tutti i tempi, che insegue il sogno di battere il record di vittorie in Coppa del Mondo FIS e di partecipare alla sua quarta Olimpiade.

I primi episodi raccontano il drammatico schianto in allenamento a Copper Mountain che, nel novembre 2016, ha causato a Lindsey Vonn una delicata frattura dell’omero del braccio destro. Gli spettatori seguiranno il processo di recupero della sciatrice statunitense dopo l’intervento chirurgico, la riabilitazione e il ritorno in pista grazie a immagini esclusive che li porteranno vicino alla più grande icona degli sport invernali.

Video - Lindsey Vonn arriva su Eurosport con "Chasing History" dal 5 febbraio 02:51

Lindsey Vonn ha dichiarato: “Quando, ad ottobre, abbiamo annunciato il lancio di questo nuovo progetto ho promesso di dare ad Eurosport e a tutti i suoi fan un accesso a 360° alla mia vita – sia in pista, sia fuori. Sapevo che ci sarebbero state molte sfide lungo la strada, ma di certo non mi aspettavo di dover affrontare quella più grande subito, ad inizio riprese, con il grave infortunio al braccio. Nei primi episodi i fan potranno seguire la mia riabilitazione e conoscere la determinazione attraverso la quale ho cercato di tornare in pista il più velocemente possibile. Eurosport ha seguito la mia carriera professionale sin dal primo giorno e sono davvero elettrizzata al pensiero che i fan possano godere di un accesso senza precedenti alla mia vita mentre continuo a inseguire la storia.”

Peter Hutton, CEO of Eurosport, aggiunge: “Lindsey è una superstar a livello mondiale e durante la sua carriera ha dimostrato di essere non solo un’innovatrice, ma ha rappresentato un modello da seguire per milioni di appassionati. Gli spettatori capiranno esattamente il perché nei primi due episodi di "Chasing History" in onda il 5 febbraio, quando la vedranno affrontare le difficoltà come solo una vera campionessa è in grado di fare.”

I primi due episodi da 30 minuti, raccontati in prima persona dalla stessa sciatrice, saranno trasmessi uno dopo l’altro a partire dalle 19:00 del prossimo 5 febbraio. "Chasing History" includerà il ritorno alle competizioni di Lindsey ad Alternmarkt-Zauchensee, dove domenica scorsa ha concluso in 13^ posizione in discesa, e le successive prove a Garmisch Partenkirchen e a Cortina d'Ampezzo, dove, un anno fa, la Vonn ha infranto, con la sua 37esima vittoria in discesa libera in Coppa del Mondo, il record di Anne Moser-Pröll.

La serie andrà in onda su tutti i canali e su tutte le piattaforme di Eurosport, incluso Eurosport Player, il servizio OTT che consente ai fan di beneficiare di contenuti esclusivi LIVE e on demand. Per tutto gennaio Eurosport Player è in offerta per i nuovi iscritti: primo mese gratis senza obbligo di rinnovo!