Lindsey Vonn torna sugli sci: "Sono così emozionata!"

Lindsey Vonn ha finalmente potuto rimettere gli sci. E' la prima volta che calca la neve dopo l'incidente che l'ha portata alla frattura dell'omero e al conseguente intervento. E' lei stessa a renderlo noto con una foto su Instagram in cui sorride beata e seduta in mezzo alla neve di Vail, in Colorado.

E la sua gioia si legge tutta nella didascalia di accompagnamento alla foto:

" Beh, qualcuno si sta prendendo cura di me quest'anno! ho ottenuto il semaforo verde per iniziare a sciare!!! Non sono sicura del mio programma ma lo svilupperò giorno per giorno e vediamo come si sento! Sono cooooosì emozionata! #angelodellaneve #ragazzafelice Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutata a tornare!!! "