Mancuso: “Il prossimo anno alle Olimpiadi voglio una medaglia"

La Coppa del Mondo di sci alpino riabbraccia una delle sue regine. Probabilmente già dai Mondiali tornerà in gara Julia Mancuso. La campionessa americana è stata intervistata da Tuttosport, questi alcuni degli spunti più interessanti della sua intervista.

La prima domanda è su cosa la spinge a tornare ancora una volta sugli sci: “E’ soprattutto la voglia. Se avessi continuato a restare a casa sarei rimasta bloccata, non avrei trovato le energie per riprovarci. Certo godermi un anno senza stress è stato carino e pensare solo di guarire è stata una buona occasione di riposo per tutto il corpo, non solo per l’anca. Adesso mi sento guarita. Sento di aver ritrovato l’equilibrio anche sugli sci e gareggiare di nuovo è qualcosa che mi fa ardere”.

L’attuale stato di forma di Julia: “Ora come ora non devo guardare ai tempi. So che sono lontana dall’essere lontana al 100% e che davanti a me ho una lunga strada da percorrere prima di esserlo. Come so che è dura tornare a metà stagione, ritrovare le forze ed essere pronte a gareggiare per il primo gradino del podio”.

Il suo compagno di nazionale Ted Ligety ha definito lo sci uno sport pericoloso. La campionessa americana ha subito molti infortuni in passato, questo il suo parere: “Lo sci è uno sport molto pericoloso. Anche se tu hai un corpo molto bilanciato non puoi dirti completamente immune dagli infortuni. Nel mio caso tutto è iniziato da quando ero piccola. Me lo sono portata dietro, fino a quando il dolore è diventato insopportabile. Certo tutti gareggiamo con il dolore, ma quando cresci e passi da questa esperienza capisci che è meglio prendersi il tempo giusto”.

Nelle ultime settimane la FIS ha ricevuto qualche polemica per i troppi infortuni in pista “Francamente credo che in questi anni la federazione e gli organizzatori hanno fatti grandi passi avanti, soprattutto nella preparazione delle piste. Per me non bisognerebbe bagnarle così tanto, ma è anche vero che la cosa peggiore per uno sciatore è la neve molle”.

Mancuso che torna in pista con i testa un solo grande obiettivo: “Le Olimpiadi del prossimo anno in Corea, le voglio davvero. Non vado certo per partecipare, voglio una medaglia. Sono davvero concentrata sul restare sana e ritrovare il mio sci. Anche perché non voglio passare tutto il mio tempo in palestra, voglio sciare il più possibile per arrivare pronta alla prossima stagione”.

Il primo obiettivo dell’americana è a breve termine: “Voglio provare ad andare ai Mondiali. Scio sul serio da quattro settimane, ma i progressi sono stati esponenziali. L’obiettivo è rientrare in Coppa del Mondo a fine mese a Crans Montana e farlo per essere competitiva. Sono convinta di poter dire qualcosa già St.Moritz. Mi piacerebbe davvero essere inserita nella squadra di combinata e se lo faccio è solo per provare a conquistare una medaglia”.