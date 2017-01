Manfred Moelgg tra i fuoriclasse, la luce azzurra è lui

Dopo la vittoria di Zagabria, in pochi avrebbero pensato di ritrovare Manfred Moelgg ai vertici anche ad Adelboden: e invece il marebbano ha fatto capire che il risultato della pista croata non è stato figlio di una congiuntura, ma che effettivamente il suo stato di forma è tornato ad essere quello dei giorni migliori. Il trentaquattrenne ha così chiuso secondo alle spalle del marziano Henrik Kristoffersen, il norvegese che ha annichilito tutti gli avversari indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. E, classifica alla mano, l’azzurro non è neanche così lontano dal vertice della Coppa di specialità.

Per quanto concerne gli altri azzurri dello slalom, le note non sono molto positive: Patrick Thaler e Giuliano Razzoli sono andati a punti ma non sembrano affatto brillanti, mentre Stefano Gross, che sulla carta avrebbe i mezzi per rivaleggiare con i migliori, è molto irregolare e spesso cade nell’errore. I giovani, infine, non sono riusciti ad inserirsi tra i migliori trenta: un vero peccato visto che molti atleti hanno centrato la qualificazione anche con pettorali alti.

Ancora meno positivo appare il bilancio della squadra a di gigante, attaccata sempre alle prestazioni del veterano Florian Eisath. Lo stesso Mölgg, del resto, appare decisamente meno brillante tra le porte larghe rispetto ai rapid gates. L’unica nota positiva è rappresentata dai tempi sul muro finale di Eisath e di Luca De Aliprandini, che soprattutto nella prima manche sono stati gli unici ad avvicinare il passo del francese Alexis Pinturault in quel tratto.

Per quanto riguarda la lotta per la classifica generale, Pinturault e Kristoffersen hanno dimostrato di essere i migliori nelle rispettive discipline di predilezione, il gigante e lo slalom, ma ad uscire da numero uno dal fine settimana di Adelboden è stato ancora l’austriaco Marcel Hirscher, unico a salire sul podio in entrambe le gare con un secondo ed un terzo posto.