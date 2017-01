Miller: “Potrei tornare per le Olimpiadi del 2018"

Bode Miller è fermo dai Mondiali di Vail 2015 ed il prossimo 12 ottobre compirà 40 anni. Ma guai a parlare di ritiro…Il fuoriclasse americano dello sci alpino pensa ad un clamoroso rientro, come ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera: “Potrei rientrare per le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018. Avrò 40 anni, lascerò la parola finale al corpo. Parlerà il fisico, ma conterà pure la famiglia: gestirla è una nuova sfida“.

Il campione olimpico della supercombinata a Vancouver 2010, diventato padrone dell’azienda Bomber, produttrice di sci, avrebbe voluto tornare a gareggiare già nella stagione in corso, tuttavia è stato impossibilitato da una causa legale persa con la Head: “Mi hanno fermato solo i soldi“, ha spiegato.

Lo statunitense traccia un mini-bilancio della sua carriera: “Sono in pace con me stesso, anche se senza infortuni avrei vinto molto di più. La mia filosofia è immutata: sciare per divertirsi. I trofei hanno sempre significato poco per me. Misi la prima Coppa del Mondo in valigia, si fracassò nella stiva dell’aereo”.

Miller ha speso belle parole per l’azzurro Dominik Paris, vincitore sabato scorso della discesa di Kitzbuehel: “Si diceva che non sapesse curvare, invece sta smentendo tutti. Ed è impressionante come sappia accelerare“.

Infine una stoccata a Marcel Hirscher: “E’ il numero uno delle prove tecniche, come Kristoffersen. ma lo sci è cambiato in peggio: non vedo una qualità diffusa, non è una gran Coppa del Mondo. Ciò permette a Hirscher di dominare“.