Mondiali: Fill 2° nell'ultima prova della discesa, miglior tempo per Pinturault

Ai Mondiali di sci in corso a St Moritz, prova accorciata alla penultima porta e sotto la neve per i discesisti, che ieri erano rimasti molte ore in pista per vedere poi cancellare il training. Oggi prova regolare anche se con scarsa visibilità per tutti. Molti gli assenti: il miglior tempo è di Alexis Pinturault che con il tempo di 1:22.62 precede di 9 centesimi Peter Fill e di 13 lo svizzero Niels Hintermann. Settimo tempo per Dominik Paris, a 38 centesimi da Pinturault, 13° Mattia Casse a 87. Riccardo Tonetti fa registrare il 37/o tempo con 2"50 di ritardo dal migliore. Domani è in programma l'attesa discesa, con partenza alle 12.