Arriva St.Moritz, località cult: storia, curiosità e numeri dei Mondiali di sci alpino

Martedì 7 febbario inizieranno i Mondiali di Sci Alpino a St.Moritz. La località svizzera è tradizionalmente amica degli sport invernali ed è stata teatro di numerosissime imprese sportive. Andiamo perciò a scoprire qualcosa di più sulle ultime edizioni dei Mondiali, sui Mondiali in generale e su St.Moritz nello specifico.

St.Moritz: la tradizione della "caduta libera"

Situata in Engadina, territorio del Canton Grigioni, St.Moritz è una località che vive quasi solo di turismo sciistico. Rinomata ed esclusiva, nel suo comprensorio offre oltre 350 km di piste di tutte le difficoltà e adatte sia agli sci in parallelo, sia alle tavole da snowboard. Il complesso si sviluppa da i 1800 e i 3300 m di altitudine, offrendo quindi uno spettacolo anche a livello paesaggistico grazie a questa diversità. Entrando più prettamente nel tecnico, St.Moriz nell’ambito dello sci alpino è famosa per la partenza della gara di discesa maschile, la cosiddetta “Free Fall” o “Caduta Libera”: si tratta di un muro ripidissimo, con una pendenza del 45% che porta gli atleti a un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi.

I più vincenti a St.Moritz e i migliori italiani

Avendo una lunga tradizione, la località svizzera ha regalato grandi gioie a numerosi atleti nel corso della storia. La più vincente sulle sue piste tra le donne è Lindsey Vonn con 5 vittorie: 1 discesa 3 superG e una combinata, mentre i più titolati tra gli uomini sono Beat Feuz (1 discesa e 1 superG) e Stefan Eberharter (1 discesa e 1 gigante). A livello italiano la migliore è stata sicuramente la nostra Karen Putzer con 2 vittorie in superG, mentre per gli uomini troviamo un podio di Gustav Thoeni e uno di Herbert Plank.

Un ritorno dopo 14 anni

Per St.Moritz si tratta della quarta edizione dei Mondiali, dopo quelli del 1934, 1974 e 2003. Questi ultimi furono i Mondiali di Janica Kostelic e Bode Miller: entrambi vinsero due ori, lei in slalom e in combinata, lui in gigante e combinata, cui va aggiunto il bronzo in superG. Ci fu un po’ di gloria anche per l’Italia, con l’argento di Denise Karbon in gigante e il bronzo di Giorgio Rocca nello slalom.

Gli ultimi Mondiali di Vail/Beaver Creek 2015: una debacle per l’Italia

Per questa edizione dei Mondiali, due titoli femminili sono vacanti: Tina Maze si è appena ritirata a Maribor e lascia da campionessa del mondo di discesa e combinata. Gigante e superG furono affare di Anna Fenninger (ora Anna Veith), mentre lo slalom porta il nome della regina dei pali stretti, Mikaela Shiffrin.

Vacante anche il titolo del gigante maschile: Ted Ligety si è infortunato di nuovo e salta anche questa stagione, senza la possibilità di confermarsi campione. Per le altre gare, ogni disciplina ha un “defending champion” diverso: Hannes Reichelt per la discesa, Patrick Kueng per il superG, Marcel Hirscher per la combinata e Jean-Baptiste Grange per lo slalom. Ma da come stanno andando le cose in questa stagione, è più che prevedibile un rimescolamento delle carte.

Vail è stato sicuramente uno nei momenti peggiori per lo sci alpino italiano: i colori azzurri chiusero senza medaglie: niente gloria nemmeno nel team event, che vide trionfare l’Austria.

Un po’ di storia e statistiche dei Mondiali

Il più vincente della storia dei Mondiali è l’austriaco Toni Sailer con 7 ori alla fine degli anni ’50, mentre il più medagliato è Kjetil Andre Aamodt a quota 12. In ambito femminile dobbiamo tornare molto indietro nel tempo per trovare, negli anni ’30, Christl Cranz, con 12 ori per un totale di 15 medaglie. In ambito italiano, a fare la storia sono stati Gustav Thoeni (5 ori, 7 medaglie totali) e Deborah Compagnoni (con tre medaglie, tutte e tre d’oro).

Il risultato migliore di uno sciatore in una sola edizione può essere considerato l’impresa compiuta da Lasse Kjus nel 1999 a Vail: il norvegese riusciì ad andare a medaglia in tutte e cinque le gare disputate, con l’oro in superG e gigante e l’argento nelle restanti tre discipline. A vincere di più in un’unica edizione, invece, furono Toni Sailer a Cortina nel 1956 e Jean Claude Killy nel 1968 a Grenoble: entrambi infatti conquistarono ben quattro ori, quindi di fatto vinsero tutto ciò che potevano vincere: stiamo parlando infatti di un’epoca in cui il superG non esisteva ancora.

