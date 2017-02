Baumann in testa alla combinata dopo la discesa, male gli azzurri: fuori Fill, ottavo Paris

Prima tranche della combinata alpina maschile ed è l'Austria a comandare con Romed Baumann, che si toglie qualche sassolino dalle scarpe dopo essere stato escluso dalla prova di discesa di ieri. Non brillano nemmeno oggi gli azzurri, ma non era questa la prova da cui aspettarsi medaglie da parte della spedizione italiana. Nella prova in discesa, però, era lecito attendersi qualche passo in più da parte soprattutto di Peter Fill e Dominik Paris che, dopo le delusioni in discesa e Super-G, non trovano la giusta reazione. Fill non arriva nemmeno al traguardo, uscendo per un errore di valutazione sulla doppia. Dominik Paris, invece, dopo una buona parte alta, perde molto in fondo e chiude ottavo a oltre mezzo secondo (0.69) dal capofila Romed Baumann. Abbastanza bene Mattia Casse, tredicesimo, ma alla prova del nove in slalom sarà difficile vedere gli azzurri tra i primi. Forse il solo Riccardo Tonetti, che però ha chiuso 35esimo a 3.16 da Baumann, potrà cercare di migliorare la sua posizione tra i pali stretti.

Video - Peter Fill esce di scena nella combinata dei Mondiali 01:47

Queste le dichiarazioni di Peter Fill raccolte al traguardo:

Video - Fill: "Ho cercato di rischiare, è andata male" 00:37

Come detto, al comando Romed Baumann, austriaco, davanti al francese Adrien Theaux e alle due sorprese: al terzo posto ex-aequo ci sono il tedesco Thomas Dressen e lo sloveno Martin Cater (+0.32). Quinto il tedesco Sander, altro ex-aequo poi con Kjetil Jansrud e Carlo Janka a 68 centesimi dall'uomo al comando.

Video - Romed Baumann domina la discesa di combinata 01:52

Ottavo, come detto, il nostro Dominik Paris a 69 centesimi.

Video - Paris nella discesa di combinata: è nei primi 10 02:07

Paris che, per sua stessa ammissione, non si aspetta molto dallo slalom avendolo allenato molto poco quest'anno.

Video - Paris: "Lo slalom? L'ho allenato pochssimo, potrà essere una sorpresa!" 00:15

Il favorito per questa seconda manche in slalom resta comunque Alexis Pinturault, leader della combinata in Coppa del Mondo. Il francese ha chiuso la discesa in 20esima posizione, deludendo forse un po' dopo la grande prova in Super-G. 1.46 il suo ritardo da Baumann.

Video - Pinturault, il favorito della combinata, nella prova di discesa 02:12

A metterlo in difficoltà potrà essere Marcel Hirscher, slalomista formidabile, che però ha da recuperare 2.30 su Baumann e di conseguenza poco meno di un secondo sul favorito Pinturault. Partirà per terzo nella seconda manche dopo la 28esima posizione in discesa.

Video - Hirscher si difende nella discesa di combinata 01:54