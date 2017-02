Caporetto azzurra nella prima manche, la Shiffrin davanti a tutte in slalom

Tutto come da copione, tutto come da pronostico. La statunitense Mikaela Shiffrin scende con il pettorale numero uno e mette in fila tutte le avversarie. Una prova senza sbavature, e con l'impressione di non aver nemmeno tirato al massimo, basta alla Shiffrin per chiudere in testa con un discreto margine di vantaggio su Wendy Holdener, beniamina di casa e già oro in combinata in questi Mondiali di St. Moritz. La svizzera chiude in seconda posizione con 38 centesimi di ritardo, grazie ad una positiva rimonta nella seconda parte di manche. Terza la slovacca Veronika Velez Zuzulova, a 59 centesimi. Quarta l'altra slovacca Petra Vlhova a 76 centesimi, quinta Frida Hansdotter a 77. Solo la Shiffrin, che è apparsa di un altro pianeta rispetto alle avversarie, può perdere questo slalom.

Video - La 1° perfetta manche di Mikaela Shiffrin nello slalom 01:03

Caporetto azzurra invece: le più attese, comunque non da podio, erano Chiara Costazza ed Irene Curtoni, ed entrambe non hanno nemmeno concluso la prima manche, cadendo sostanzialmente nello stesso punto a poche porte dal traguardo. Tutte e due, in ogni caso, avevano già accumulato un discreto ritardo, come era lecito attendersi dopo una Shiffrin così. A completare la frittata in questa prima manche ha contribuito anche Manuela Moelgg, che dopo il sesto posto in gigante ha sbagliato ed è caduta all'attacco del muro, chiudendo così la sua storia con i Mondiali, essendo questa la sua ultima partecipazione. Arriva al traguardo solo Federica Brignone, anche influenzata, 26esima con 2.80 di ritardo dalla Shiffrin.

Video - La 1° manche nello slalom di Federica Brignone 00:59