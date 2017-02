Discesa libera maschile rinviata a domenica insieme a quella femminile

Dopo continui slittamenti, la discesa libera maschile valida per i Mondiali di St.Moritz è stata cancellata dalla giuria alle 14.15 e rinviata ufficialmente.

Il calendario è rivoluzionato da questo problema meteo che ha costretto gli sciatori a tornare in hotel dopo una snervante attesa. La nebbia ha impedito lo svolgimento della gara e per motivi di sicurezza e la Federazione internazionale ha così optato per l’annullamento, evitando di mettere a rischio l'incolumità degli atleti.

Dopo lunghe ore di attesa, finalmente si è avuto il verdetto definitivo: si disputeranno entrambe le discese - quella maschile e femminile - nella giornata di domenica, anticipando quella delle donne per lasciare spazio anche agli uomini.

Ecco quindi la nuova programmazione:

ore 11:15 discesa femminile

ore 13:30 discesa maschile

