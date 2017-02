Discesa libera maschile rinviata: vincono la nebbia e le nuvole a St Moritz

Dopo continui slittamenti, la discesa libera maschile valida per i Mondiali di St.Moritz è stata cancellata dalla giuria alle 14.15 e rinviata ufficialmente. Da decidere se il recupero sará domenica mattina (prevista la discesa femminile) o addirittura la settimana prossima. Il calendario sarà comunque rivoluzionato da questo problema meteo che ha costretto gli sciatori a tornare in hotel dopo una snervante attesa. La nebbia ha impedito lo svolgimento della gara e per motivi di sicurezza e la Federazione internazionale ha cosí optato per l’annullamento, evitando di mettere a rischio l'incolumitá degli atleti.

Non appena avremo news, vi ufficializzeremo la data e gli orari di recupero.

+++