Goggia-Brignone: perché non sappiamo accettare una sana rivalità interna?

Povera Italia. L’Italia che non riesce a fare a meno delle polemiche. L’Italia che non riesce più ad accettare una sana rivalità interna. L’Italia che si illude e si mortifica nello spazio di un nanosecondo, senza riuscire a guardare al di là del proprio naso.

La vigilia della discesa femminile mondiale di domenica è stata caratterizzata dai titoloni post-combinata sulle dichiarazioni di Federica Brignone, trasformata nel nemico assoluto di Sofia Goggia. Le due azzurre non vanno a fare l’aperitivo insieme? Non si mandando messaggini con le emoji e i cuoricini? Come se nella nostra vita lavorativa non avessimo colleghi che, tutto sommato, non consideriamo simpatici, amici…

Video - Sofia Goggia da sogno! E' prima dopo la discesa nella combinata di St. Moritz 01:29

Un boomerang mediatico tutto azzurro

Ma nell’Italia che pretende buonismo e falsi sorrisi, una frase come “hanno vinto le migliori” diventa un boomerang mediatico. Come se non fosse vero che in combinata sono andate sul podio le tre sciatrici – Holdener, Gisin e Kirchgasser – che si trovavano meglio tra i pali stretti, favorite semmai dalla decisione di abbassare la partenza della discesa, una scelta che ha penalizzato le velociste.

Sofia Goggia – come Ilka Stuhec – non è riuscita a costruirsi un margine sufficientemente ampio nella prova veloce (solo 0.57 sulla Gisin) e ha deciso di rischiare tutto nello slalom: voleva provarci, ha sbagliato, è lo sport.

Video - Sofia Goggia inforca nello slalom di combinata mondiale 00:32

Dalla Val d'Isere a St. Moritz: il cronometro non mente

Lindsey Vonn stessa ha chiuso quinta rischiando e prendendo comunque un secondo dalle slalomiste: dire che Sofia avrebbe potuto sciare in maniera difensiva accontentandosi del terzo posto è un errore, perché se passi a mezzo metro dal palo di secondi ne prendi almeno 3 in uno slalom del genere (e la Goggia aveva 1.33 di margine sulla Kirchgasser). Prova ne sia la combinata di Val d’Isere, proprio quella in cui Sofia Goggia centrò il primo podio azzurro 22 anni dopo Bibi Perez: in quell’occasione la bergamasca facendo una grande manche prese 2 secondi in slalom da Gisin e Holdener, 1.50 dalla Kirchgasser, ma poteva contare su un margine più ampio guadagnato in discesa e chiuse terza.

Nonostante l’evidenza matematica, ora la polemica è aperta, proprio alla vigilia delle gare più importanti per le nostre ragazze: la discesa di domenica per Sofia Goggia, il gigante di giovedì prossimo per Brignone, Bassino e la stessa Goggia. Gare da affrontare con la giusta carica e concentrazione, senza bisogno delle interferenze esterne che sono puntualmente arrivate.

" Nella discesa darò tutto quello che ho. Aspettatevi il massimo, perché cercherò veramente di farcela – Sofia Goggia "

Ora si tratta di vedere se le azzurre riusciranno a tradurre questa dose aggiuntiva di tensione nella giusta rabbia agonistica. Le possibilità per dare una svolta positiva a questo Mondiale ci sono tutte, speriamo solo che un suicidio mediatico non rovini tutto.

Video - Goggia: "Sono partita per provarci. In discesa darò tutto, aspettatevi il massimo" 01:20

