Goggia “Che liberazione! Ho centrato il bersaglio all'ultima cartuccia"

Le dichiarazioni delle azzurre dopo il gigante femminile dei Mondiali di St.Moritz

Goggia: "Che liberazione!"

" Che liberazione! E’ stata un’emozione grandissima perché era anche la disciplina in cui ci credevo di meno, visto che avevo più aspettative nella velocità. Sono contentissima e quando ho visto seconda al traguardo è stato fantastico e ho capito di aver preso finalmente la medaglia. L’abbraccio con la Shiffrin? Io con lei ho un bel rapporto, siamo abbastanza amiche e quindi condividere il podio con loro due è bello. Dedico questa medaglia a me stessa, al mio staff e a tutte le persone che mi vogliono veramente bene. Avevo quattro cartucce e ho preso proprio all’ultimo il bersaglio. "

Manuela Moelgg: "Sono comunque contenta"

" Ho lottato fino in fondo e non nego che ho un po’ male, ma ho dato tutto e ora ci godiamo questa medaglia di Sofia. Peccato per Federica non esserci riuscita. Ho detto anche a Marta che comunque di Mondiali ne hanno ancora tanti. Ho cercato di prendere una medaglia anche a questo giro, ma sono comunque contenta così. In slalom di sorprese ce ne sono sempre e chi lo sa. Partire indietro non mi fa paura. "

Federica Brignone: "Almeno è arrivata una medaglia italiana!"

Durante la seconda manche stavo meglio, ma non deve essere una scusa. Nella prima manche ho fatto qualche errore di troppo, sono stata rispettosa con la pista ed è li che mi sono giocata la medaglia. Nella seconda non ho rimpianti, ho attaccato, ho sciato bene e se le altre sono state più brave di me è andata cosi. Almeno è arrivata una medaglia italiana, così ci sarà anche meno pressione per le prossime gare”.

Marta Bassino: "Mi è mancato qualcosa"

" Oggi è andata così e probabilmente mi è mancato quel qualcosina in più per fare risultato. Peccato per l’errore nella prima manche. "