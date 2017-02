Guay trionfa in SuperG: è il più vecchio oro di sempre ai Mondiali. Male Paris e Fill

Il mondiale delle sorprese continua. Dopo l'impresa dell'austriaca Nicole Schmidhofer di ieri, oggi un altro vincitore inaspettato. Stavolta il SuperG sorride al canadese Erik Guay, che beffa il norvegese Jansrud e (altra grande sorpresa) Manuel Osborne-Paradis, staccati di 45 e 51 centesimi. Il canadese è il più vecchio oro mondiale nello sci alpino della storia: 35 anni e 6 mesi, superato Hannes Reichelt a Vail/Beaver Creek (34 anni e 8 mesi). Il secondo trionfo iridato per lui, dopo quello ottenuto nella discesa libera di Garmisch-Partenkirchen nel lontano 2011. Era dal marzo 2010 che non vinceva una gara in SuperG Guay, che da allora in poi aveva raccolto solo due podi in Coppa del Mondo in questa disciplina. Male i due attesi azzurri Dominik Paris e Peter Fill, nono e undicesimo, ma lontanissimi dal podio.

Video - SuperG strepitoso per Eric Guay ai Mondiali 01:46

Deluso, in ogni caso, anche il favoritissimo Kjetil Jansrud, che deve rimandare ancora l'appuntamento con l'oro mondiale. Il norvegese aveva vinto tre dei quattro SuperG stagionali e pensava di aver piazzato la zampata vincente anche oggi. In realtà Guay ha fatto la differenza nel finale, disegnando linee che nessuno dei big aveva nemmeno ipotizzato. Grande sorpresa, invece, il bronzo: Manuel Osborne Paradis, che oggi compiva 33 anni e che non saliva su un podio a questi livelli in SuperG da dal novembre 2009 (Lake Louise, Coppa del Mondo). Sesto il francese Pinturault (da tenere d'occhio in Gigante) e decimo l'altro candidato al successo Hannes Reichelt.

L'ordine d'arrivo - La top 11

Atleta Nazione Tempo e distacchi 1 Erik GUAY Canada 1:25.38 2 Kjetil JANSRUD Norvegia 45 centesimi 3 Manuel OSBORNE-PARADIS Canada 51 centesimi 4 Aleksander Aamodt KILDE Norvegia 54 centesimi 5 Vincent KRIECHMAYR Austria 88 centesimi 6 Alexis PINTURAULT Francia 90 centesimi 7 Andreas SANDER Germania 97 centesimi 8 Carlo JANKA Svizzera 99 centesimi 9 Dominik PARIS ITALIA 1.02 10 Hannes REICHELT Austria 1.09 11 Peter FILL ITALIA 1.11

Fuori: Kline, Cook, Mayer, Weibrecht, Biesemeyer

