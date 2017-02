Hirscher davanti a tutti nella prima manche in Gigante, nono un ottimo Tonetti

Marcel Hirscher non sbaglia. Dopo le tante critiche ricevute per la combinata, il campione austriaco domina la prima manche di slalom gigante ai Mondiali di St Moritz. Dietro al fenomeno di Annaberg im Lammertal, il connazionale Schoerghofer, staccato di soli 26 centesimi, mentre terzo l'altro grande favorito Alexis Pinturault. Sia il francese (due vittorie in stagione in Coppa del Mondo) che Hirscher (tre successi in Gigante nel 2016/17) sono alla ricerca del primo oro iridato in questa disciplina e nella seconda manche daranno spettacolo per riuscire nell'impresa. Quarto lo svedese Olsson, outsider da tenere in considerazione, che precede il norvegese Kristoffersen, che in speciale correrà per l'oro, ma che in Gigante ha confermato i progressi della seconda parte di stagione.Tra i favoriti non ha convinto Faivre (settimo), mentre è terminato fuori dai primi 20 il tedesco Felix Neureuther (ancora problemi fisici per lui).

Gli italiani

Bene Riccardo Tonetti, inatteso migliore degli azzurri. Nono posto a 85 centesimi da Hirscher, ma a 50 centesimi dal podio virtuale. Meno bene del previsto Florian Eisath (un podio in stagione), che ha chiuso 11°, a 1.05. Male Manfred Moelgg, che si concentrerà sullo speciale: 20° piazzamento nella prima prova, dietro anche al giovanissimo classe 1995 Maurberger, che lo precede di un solo centesimo (1.53 da Hirscher). La seconda manche inizierà alle ore 13.

Qui la top-10 della prima manche:

Atleta (Nazione) Tempo e distacco 1 HIRSCHER Marcel (Austria) 1:06.73 2 SCHOERGHOFER Philipp (Austria) +0.26 3 PINTURAULT Alexis (Francia) +0.35 4 OLSSON Matts (Svezia) +0.39 5 KRISTOFFERSEN Henrik (Norvegia) +0.48 6 LEITINGER Roland (Austria) +0.53 7 HAUGEN Leif Kristian (Norvegia) +0.54 8 FAIVRE Mathieu (Francia) +0.78 9 TONETTI Riccardo (ITALIA) +0.85 10 ZUBCIC Filip (Croazia) +0.97

Altri azzurri: Eisath (11°) a 1.05, Maurberger (19°) a 1.53, Moelgg (20°) a 1.54

Fuori: Kranjec, Kilde, Ford, Jitloff

