Hirscher incanta nella prima manche dello Speciale, disastro azzurro

Marcel Hirscher si è presentato a questi Mondiali di St Moritz in forma strepitosa. La classe del campione austriaco (già oro in questa disciplina a Schladming 2013) si è palesata anche in questa prima manche di slalom speciale. Dopo l'oro iridato in Gigante di venerdì, Hirscher ha incantato in questa prima prova, cambiando letteralmente ritmo nella parte finale. I distacchi, per una manche di 46 secondi, sono quasi surreali: 43 centesimi a Marco Schwarz, 48 a Michael Matt, in un podio virtuale tutto austriaco. Quarto il britannico Ryding, che ha confermato i progressi visti in questa stagione, mentre è risultato abbastanza sottotono l'altro grande favorito Henrik Kristoffersen: sesto a 65 centesimi da Hirscher. Sotto le aspettative il norvegese, che in stagione ha vinto cinque degli otto slalom speciali in Coppa del Mondo. I primi 10 sono tutti in 76 centesimi, il distacco da Hirscher del tedesco Neureuther, che chiude una top-10 con tutti i migliori. Per il podio ci sarà bagarre, per l'oro pare già tutto definito.

Male gli italiani

Grande delusione per la truppa azzurra. Soprattutto Manfred Moelgg (17° a 1.21 dal primo), che ai Mondiali vantava due medaglie in Speciale e che in questa stagione aveva vinto la prova di Zagabria ed era salito sul podio altre due volte. 17° Moelgg, dietro all'altro specialista Stefano Gross (14° e migliore degli italiani, ma staccato di 97 centesimi da Hirscher). Razzoli, invece, ha chiuso 27°, mentre lo sfortunato Patrik Thaler non è riuscito nemmeno a rimanere sui 30: a metà prova, infatti, ha perso un parastinco e ha terminato la sua discesa a due secondi e mezzo dall'austriaco.

Qui la top-10 della prima manche:

Atleta (Nazione) Tempo e distacco 1 HIRSCHER Marcel (Austria) 46.43 2 SCHWARZ Marco (Austria) +0.43 3 MATT Michael (Austria) +0.48 4 RYDING Dave (Regno Unito) +0.53 5 HARGIN Mattias (Svezia) +0.57 6 KRISTOFFERSEN Henrik (Norvegia) +0.65 7 FELLER Manuel (Austria) +0.67 8 KHOROSHILOV Alexander (Russia) +0.68 9 ZENHAEUSERN Ramon (Svizzera) +0.69 10 NEUREUTHER Felix (Germania) +0.76

Gli italiani: 14° Gross a +0.97, 17° Moelgg a +1.21, 27° Razzoli a +1.94, fuori dai 30 Thaler a +2.49,

Principali atleti usciti: Pinturault, Yuasa, Foss Solevåg, Read

