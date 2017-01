I 21 convocati dell'Italia per i Mondiali di St. Moritz: Razzoli c'è, Casse e Sala riserve

Saranno 21 gli azzurri che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di St.Moritz. Il direttore sportivo Massimo Rinaldi, ha scelto di non usare tutti i 24 posti a propria disposizione, ma di selezionarne solamente 21. Ci sono due riserve: Mattia Casse è pronto a entrare al posto di Christof Innerhofer se il velocista non riuscisse a recuperare la microfrattura al perone sinistro evidenziata dopo il weekend di Kitzbuhel. Tommaso Sala, 21enne slalomista brianzolo, invece entrerà in scena nel caso in cui Patrick Thaler non riesca a superare la lesione al legamento collaterale del ginocchio destro rimediata nello slalom di Schladming. Tra i prescelti invece c’è Giuliano Razzoli, che pur non avendo ottenuto l’ottavo posto in una delle gare come richiesto dalla Fisi è considerato recuperabile dai medici azzurri.

Video - Innerhofer incanta sulla Streif, ma Meyer lo beffa: secondo nel SuperG 01:30

I convocati

Donne: Marta Bassino; Federica Brignone; Chiara Costazza; Elena Curtoni; Irene Curtoni; Elena Fanchini; Sofia Goggia; Francesca Marsaglia; Manuela Moelgg; Johanna Schnarf; Verena Stuffer.

Uomini: Luca De Aliprandini; Florian Eisath; Peter Fill; Stefano Gross; Christof Innerhofer; Manfred Moelgg; Dominik Paris; Giuliano Razzoli; Patrick Thaler; Riccardo Tonetti. Riserve: Mattia Casse, Tommaso Sala.