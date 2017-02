Ilka Stuhec oro in discesa, terza la Vonn, quanti rimpianti per Sofia Goggia (quarta)

Un rimpianto tira l'altro. Sfuma un'altra possibilitá di andare a medaglia per Sofia Goggia. E se in SuperG si era fatta tradire dall'emozione dell'esordio, in combinata aveva sbagliato nello speciale, vanificando il miglior tempo della prima prova, oggi i rimpianti sono addirittura maggiori per l'atleta di punta della Nazionale italiana. Una gara perfetta fino a tre porte dalla fine. Una prova eccellente dall'inizio, fino a quella maledetta spigolata sulla parabolica, che ne ha compromesso il finale di gara e ha cancellato tutto il vantaggio accumulato prima. Non abbiamo dubbi: senza quell'errore oggi Sofia Goggia avrebbe vinto in scioltezza la medaglia d'oro.

Video - La discesa perfetta di Ilka Stuhec: medaglia d'oro a St. Moritz 01:37

E invece il metallo piú pregiato della discesa libera femminile é andato alla slovena Ilka Stuhec, degna erede della leggendaria Tina Maze. Dietro di lei l'austriaca Stephanie Venier e l'americana Lindsey Vonn, che ha conquistato la sua settima medaglia ai Mondiali (2 ori, 3 argenti, 2 bronzi).

Qui il video della discesa della nostra Sofia Goggia:

Video - Errore fatale nel finale: Sofia Goggia, niente medaglia. Rivivi la sua discesa 01:39

La classifica (top-10)

Atleta Nazione Tempo e distacco Ilka Stuhec Slovenia 1:32:85 Stephanie Venier Austria + 0.40 Lindsey Vonn Usa + 0.45 SOFIA GOGGIA Italia + 0.52 Laurenne Ross Usa + 0.72 Christine Scheyer Austria + 0.94 Fabienne Suter Svizzera + 1.03 Ramona Siebenhofer Austria + 1.12 Tina Weirather Liechtenstein + 1.18 Viktoria Rebensburg Germania + 1.25

+++