Impresa dello svizzero Aerni, da trentesimo a primo! Argento per Hirscher, quarto Paris

Lo svizzero scende per primo nella seconda manche, dopo il 30esimo posto in discesa, e mette in fila tutti gli avversari: Hirscher finisce dietro di un solo centesimo, mentre Pinturault, il grande favorito, finisce addirittura decimo. Sul terzo gradino del podio un altro svizzero, Mauro Caviezel, per soli sei centesimi. Ottima prestazione in slalom per Dominik Paris, che chiude in quarta posizione e si mangia le mani per una manche in discesa davvero sotto le sue aspettative. Quello di Aerni è il terzo oro a questi Mondiali di casa per la Svizzera, dopo Wendy Holdener nella combinata femminile e Beat Feuz nella discesa libera maschile di ieri. Esce invece Mattia Casse, mentre Riccardo Tonetti chiude al 23esimo posto.