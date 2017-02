L'Italia sogna con Sofia Goggia: l'azzurra è in testa alla combinata davanti a Stuhec e Gut

Immediato il riscatto di Sofia Goggia! La bergamasca, dopo la cocente delusione del decimo psoto in Super-G, è al comando a metà gara nella combinata alpina. L'azzurra si è lasciata alle spalle tutte le dirette avversarie di velocità, compresa la Stuhec, grande favorita della vigilia per la manche in discesa, al secondo posto con 12 centesimi di distacco dall'italiana. Terza Lara Gut, a 43 centesimi. Discretamente bene le altre azzurre: nona Elena Curtoni a 1"32, 15esima Federica Brignone a 1"61, più indietro Marta Bassino, 25esima a 3"02. La partenza della discesa è stata abbassata in prima mattinata per le condizioni atmosferiche al livello della partenza di martedì, in Super-G. Una decisione che non è piaciuta a Lindsey Vonn, che ha espresso il suo disappunto sui Twitter.

Sofia Goggia, scesa con il pettorale numero 6, poteva addirittura far meglio ma è rimasta penalizzata da un errore sul salto finale. Il suo margine sulla Stuhec e sulle slalomiste poteva dunque essere maggiore. Nella manche di slalom, che lo ricordiamo prenderà il via alle ore 13, la bergamasca dovrà stringere i denti e difendersi dagli attacchi delle atlete più esperte tra i pali stretti. Attenzione principalmente a Michelle Gisin, che è quarta a 0"57.

Video - Sofia Goggia da sogno! E' prima dopo la discesa nella combinata di St. Moritz 01:29

Come dicevamo, Elena Curtoni è la seconda azzurra al traguardo dopo la sezione in discesa libera: nono posto per lei, al pari della norvegese Ragnhild Mowinckel, a 1"32 dalla capolista Sofia Goggia.

Video - Nono tempo per Elena Curtoni dopo la discesa nella combinata dei Mondiali 01:27

Un po' più indietro, ma era nelle attese, Federica Brignone, che ha chiuso la discesa al 15esimo posto a 1"61 da Sofia. Lei, che è un po' più avvezza in slalom rispetto alla Goggia, potrebbe avere margine per recuperare nella manche delle 13.

Video - Federica Brignone si difende nella discesa di combinata: è 15esima al traguardo 01:14

Queste le impressioni di Federica al termine della manche, raccolte da Tina Maze.

Video - Brignone: "sul muro non ho sciato bene come gli altri giorni" 00:51

Ha fatto più fatica Marta Bassino, non proprio una velocista: per la piemontese del 1996 un 25esimo posto a 3"02 dall'altra azzurra Sofia Goggia. Anche lei, in slalom, potrebbe recuperare posizioni.

Video - Marta Bassino in difficoltà nella discesa della combinata 01:47

Le avversarie dirette

Come dicevamo poco sopra, attenzione massima a Michelle Gisin, che è una slalomista e che dopo la discesa è quarta con soli 57 centesimi di ritardo dalla Goggia.

Immediatamente dietro a Sofia Goggia c'è la slovena Ilka Stuhec, che ha vinto l'unica combinata disputata in stagione, in Val d'Isere, davanti proprio alla Gisin ed alla Goggia.

Video - La gran discesa di combinata di Ilka Stuhec 01:44

Al terzo posto Lara Gut, che ha pagato 43 centesimi da Sofia ma che può sicuramente essere uno spauracchio in slalom. Questa è, visti i distacchi, una delle combinate più equilibrate ed intense degli ultimi anni.

Video - Lara Gut terza dopo la discesa di combinata alpina 01:19

Dopo la prima manche, è sesta Lindsey Vonn a 85 centesimi dalla Goggia. Per la regina, un'ottima prova in vista della discesa libera di domenica e perché no, si può fare un pensierino alla rimonta in slalom.

Video - Lindsey Vonn sesta dopo la discesa di combinata 01:16