Lara Gut infortunata a St.Moritz: crociato rotto, stagione finita

Lara Gut è stat costretta al ritiro dalla combinata alpina dei Mondiali di St.Moritz. La svizzera, infatti, ha riportato un infortunio durante il riscaldamento per la manche in slalom ed è stata costretta a essere trasportata via in elicottero.

Lara era terza dopo la manche di discesa, alle spalle di Sofia Goggia e Ilka Stuhec.

Sembrava da una prima ipotesi che potesse trattarsi di un problema serio al ginocchio sinistro e infatti è così: la diagnosi definitiva è di rottura del legamento crociato anteriore con lesione di un menisco. Pertanto la stagione dell'elvetica può considerarsi conclusa e così non potrà difendere il titolo vinto in Coppa del Mondo generale conquistato la scorsa stagione.

I Mondiali di St.Moritz perdono dunque una grande protagonista, che così di fatto consegna in Coppa del Mondo lo scettro a Mikaela Shiffrin.

