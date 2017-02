Lara Gut infortunata e portata via in elicottero: niente combinata

Lara Gut è costretta al ritiro dalla combinata alpina dei Mondiali di St.Moritz. La svizzera, infatti, riporta un infortunio durante il riscaldamento per la manche in slalom ed è costretta a essere trasportata via in elicottero.

Lara era terza dopo la manche di discesa, alle spalle di Sofia Goggia e Ilka Stuhec.

Sembra da una prima ipotesi che possa trattarsi di un problema al ginocchio sinistro.

Seguono aggiornamenti

Video - Lara Gut terza dopo la discesa di combinata alpina 01:19