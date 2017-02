Marcel Hirscher nella leggenda: doppietta d'oro, sia Speciale che Gigante

Marcel Hirscher entra di prepotenza nell'albo dei campionissimi di questo sport. Nona medaglia mondiale, la sesta d'oro. Il fenomeno austriaco, già considerato da tempo tra i migliori sciatori della storia, si prende la copertina di questi Mondiali di St Moritz, bissando il successo nello slalom Gigante con quello nello speciale. Un dominio assoluto quello di Hirscher, che ha chiuso con 68 centesimi di vantaggio sul connazionale Manuel Feller e con 93 sul tedesco Felix Neureuther, alla sua quinta medaglia mondiale (la terza in speciale, con due bronzi e un argento). Appena fuori dal podio l'altro grande favorito, Henrik Kristoffersen, che nella stagione in Coppa del Mondo aveva vinto in cinque speciali su 8. La maledizione iridata prosegue per il norvegese.

Manuel Feller, Marcel Hirscher, Felix NeureutherAFP

Migliore degli italiani Stefano Gross, che ha chiuso al nono posto a 1.40 dal vincitore, recuperando cinque posizioni dopo il 14° tempo della prima manche. Solo 14° Manfred Moelgg, male in entrambe le prove, mentre Razzoli ha chiuso 22°. L'Italia chiude il suo Mondiale con il solo bronzo di Sofia Goggia in Gigante, mentre il medagliere è stato vinto dal super team austriaco, che ha sopravanzato proprio oggi la Svizzera.

Video - Il giorno in cui Alberto Tomba vinse l'oro mondiale in gigante cadendo 01:15

Qui la top-10 dello Slalom Speciale di St Moritz:

Atleta (Nazione) Tempo e distacco 1 HIRSCHER Marcel (Austria) 1:34.75 2 FELLER Manuel (Austria) +0.68 3 NEUREUTHER Felix (Germania) +0.93 4 KRISTOFFERSEN Henrik (Norvegia) +1.04 5 KHOROSHILOV Alexander (Russia) +1.05 6 MYRHER Andre (Svezia) +1.10 7 SCHWARZ Marco (Austria) +1.11 8 MATT Michael (Austria) +1.24 9 GROSS Stefano (Italia) +1.40 10 HADALIN Stefan (Slovenia) +1.41

Gli altri italiani: 14° Moelgg a +1.55, 22° Razzoli a +2.51

Principali atleti usciti nella seconda manche: Lizeroux, Yule, Zenhäusern, Hargin

