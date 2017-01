Mondiali di Sci Alpino di St. Moritz: programma, calendario, dirette tv e live streaming

Da Lunedì 6 a Domenica 19 febbraio, andranno in scena a St. Moritz, i Mondiali di Sci Alpino per la quinta edizione nel teatro svizzero, dopo i successi del 1934, 1948, 1974 e 2003. In palio, nella kermesse svizzera, ci saranno ben 11 titoli iridati.

A contenderseli, per quel che riguarda i colori azzurri, Manfred Moelgg, Dominik Paris, Peter Fill, Sofia Goggia, Marta Bassino e Elena Curtoni, solo per citarne alcuni.

Le gare saranno in diretta streaming e sui canali Eurosport, con la massima copertura su Eurosport, Eurosport 2 ed Eurosport Player.

Dirette TV sui canali Eurosport

Sin dai primi giorni, in diretta su Eurosport, le gare e le intere cerimonie di premiazione dei Mondiali per ogni disciplina: Super G, Discesa, Combinata Alpina, Gigante e Slalom.

Da lunedì 6 a domenica 19, quindi dall’inizio della kermesse iridata fino alla fine della stessa, con sessioni mattutine e appuntamenti serali per le premiazioni delle medaglie.

Live-streaming: Eurosport Player a partire da 4.99€ al mese!

Dal 6 al 19 febbraio, i Mondiali di Sci Alpino sono anche su Eurosport Player. Tramite una semplice sottoscrizione sarà infatti possibile vedere la rassegna iridata anche da mobile.

Eurosport Player permette di fare tutto questo abbonandosi in due maniere differenti: con la sottoscrizione “Fedeltà” a 4.99€ al mese per 12 mesi oppure con l’abbonamento mensile, a 6.99€ al mese, senza vincolo di rinnovo.

Video - Dominik Paris vince sulla mitica Streif: rivivi la sua spettacolare discesa 02:40

Tutto ciò che troverete su Eurosport.com, la nostra app e i social

Segui i Mondiali di Sci Alpino su Eurosport.com! Dirette scritte delle gare, highlights di tutte le gare, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant’altro per essere parte del più grande evento della stagione invernale.

Potrete rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le discese più spettacolari e i “dietro le quinte” più simpatici. Su Facebook, contenuti esclusivi come il commento nel finale di giornata da parte del nostro team onsite, con tutti i commentatori di Eurosport e i nostri talent Karen Putzer e Matteo Marsaglia.

Gli speciali: alla vigilia dei Mondiali, arriva "Chasing History"

Arriva su Eurosport Chasing History, la docu-serie con protagonista la superstar mondiale Lindsey Vonn. Il primo appuntamento sarà domenica 5 febbraio alle ore 19:00 su Eurosport 1. "Chasing History" racconta a 360 gradi la campionessa statunitense e regala un esclusivo dietro le quinte della vita della più vincente sciatrice di tutti i tempi, che insegue il sogno di battere il record di vittorie in Coppa del Mondo FIS e di partecipare alla sua quarta Olimpiade.

Video - Lindsey Vonn arriva su Eurosport con "Chasing History" dal 5 febbraio 02:51

Calendario e programma della rassegna: da Lunedì 6 a Domenica 19 Febbraio

Il programma di gara di ogni giornata, sarà online sul sito di Eurosport ogni mattina con la “schedule” del giorno completa di orari e informazioni utili per non perdere nemmeno un istante dei Mondiali di Sci Alpino di St. Moritz.

Martedì 7 Febbraio 2017

12:00 Supergigante femminile

Mercoledì 8 Febbraio 2017

12:00 Supergigante maschile

Venerdì 10 Febbraio 2017

10:00 Combinata Alpina femminile – discesa libera

13:00 Combinata Alpina femminile – slalom speciale

Sabato 11 Febbraio 2017

12:00 Discesa libera maschile

Domenica 12 Febbraio 2017

12:00 Discesa libera femminile

Lunedì 13 Febbraio 2017

10:00 Combinata Alpina maschile – discesa libera

13:00 Combinata Alpina maschile – slalom speciale



Martedì 14 Febbraio 2017

12:00 Team Event

Giovedì 16 Febbraio 2017

09:45 Slalom Gigante femminile – prima manche

13:00 Slalom Gigante femminile – seconda manche

Venerdì 17 Febbraio 2017

09:45 Slalom Gigante maschile – prima manche

13:00 Slalom Gigante maschile – seconda manche



Sabato 18 Febbraio 2017

09:45 Slalom Speciale femminile – prima manche

13:00 Slalom Speciale femminile – seconda manche

Video - Grandissima Federica Brignone: torna alla vittoria a Plan de Corones! 01:26

Gli azzurri convocati

Donne: Marta Bassino; Federica Brignone; Chiara Costazza; Elena Curtoni; Irene Curtoni; Elena Fanchini; Sofia Goggia; Francesca Marsaglia; Manuela Moelgg; Johanna Schnarf; Verena Stuffer.

Uomini: Luca De Aliprandini; Florian Eisath; Peter Fill; Stefano Gross; Christof Innerhofer; Manfred Moelgg; Dominik Paris; Giuliano Razzoli; Patrick Thaler; Riccardo Tonetti. Riserve: Mattia Casse, Tommaso Sala.