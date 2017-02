Mondiali di St.Moritz: i pronostici degli italiani gara per gara

Tra pochi giorni inizieranno i Mondiali di Sci di St.Moritz. I convocati per l’Italia sono 21, con due riserve per gli uomini (Mattia Casse e Tommaso Sala) e solo “titolari” per le donne. Ecco che cosa possiamo aspettarci da questa kermesse iridata.

L’obiettivo è migliorare Vail: peggio è un po’ difficile…

Per scherzarci un po’ su, chiaramente l’obiettivo di questi Mondiali 2017 è migliorare i risultati di Vail/Beaver Creek 2015, partendo dalla considerazione che fare peggio è un po’ difficile! Due anni fa, infatti, per l’Italia non arrivò nessuna medaglia, quindi volendo vedere il bicchiere mezzo pieno la posizione degli azzurri in questo momento è ottimale, perché dal fondo non si può far altro che risalire. Detto questo, in realtà i numeri per fare bene, questa volta, ci sono. L’Italia approccia la competizione da seconda nazione nel ranking mondiale alle spalle dell’Austria (la partia di un certo Marcel Hirscher…); per ora sono arrivate tre vittorie (una di Dominik Paris, una di Manfred Moelgg e una di Federica Brignone) per un totale di 26 podi tra uomini e donne. Siamo la nazione con più piazzamenti in assoluto, e questo perché a parte alcune individualità molto costanti (il già citato Paris, insieme a Sofia Goggia, Manfred Moelgg e Peter Fill) ci sono stati anche diversi exploit da parte di atleti che sono stati capaci di esprimersi su livelli alti e di piazzare anche la zampata da podio. Facendo una stima onesta, è quindi lecito aspettarsi almeno due medaglie nel femminile e almeno due nel maschile, anche se nelle gare secche tutto può succedere e i pronostici sulla base della costanza in Coppa del Mondo possono essere tranquillamente smentiti, sia in positivo sia in negativo.

Andiamo dunque a vedere, gara per gara, che cosa aspettarci, seguendo il calendario delle due settimane.

Martedì 7 Febbraio, SuperG femminile: attenzione a Sofia Goggia

Ovviamente, come già dicevamo prima, il nome di punta è Sofia Goggia. In realtà, a conti fatti, il superG è la disciplina, delle quattro in cui è andata a podio, in cui “soffre” di più – non considerando la combinata, perché ha un solo piazzamento ma su una gara disputata, quindi non è un buon campione – anche se il trend è positivo: l’ultimo podio ottenuto dalla bergamasca è stato proprio nel superG di Cortina d’Ampezzo, dove è stata seconda.

Video - Altro podio per Sofia Goggia: seconda nel Super-G di Cortina 01:52

Mercoledì 8 Febbraio, SuperG maschile: Paris e Innerhofer in primo piano

Domink Paris è sicuramente uno dei favoriti. Benché abbia vinto in discesa, in superG è secondo nella classifica generale con due terzi posti. Anche Christof Innerhofer potrà dire la sua, grazie al secondo posto ottenuto (benché con un perone fratturato che potrebbe ancora dargli fastidio) nella gara di Kitzbühel. Il vantaggio è che, sia per la gara maschile, sia per quella femminile, potremo approfittare della tracciatura degli allenatori italiani, che proveranno quindi a valorizzare le caratteristiche dei nostri atleti di punta.

Video - Innerhofer incanta sulla Streif, ma Meyer lo beffa: secondo nel SuperG 01:30

Venerdì 10 Febbraio, Combinata femminile: ancora Goggia, ma anche Brignone

La combinata alpina è difficile da pronosticare, visto che abbina discesa e slalom. Comunque Sofia Goggia, con le sue grandi doti nella velocità ha già dimostrato di poter dire la sua, ma anche Federica Brignone non va sottovalutata, visto che tra le nostre atlete è quella che ha evidenziato la maggior attitudine alla polivalenza.

Sabato 11 Febbraio, Discesa maschile: c’è Mr. Pettorale Rosso Peter Fill insieme a Paris

Abbiamo già ricordato la vittoria di Dominik Paris in discesa… Ecco, ricordiamo anche dove: la Streif di Kitzbühel. Non dimentichiamoci, però, che per costanza di rendimento il leader di disciplina al momento è Peter Fill, che lo scorso anno ha vinto proprio la coppetta di specialità. La Free Fall può essere il posto giusto per consacrarsi, anche per Paris (che nella classifica di discesa è comunque terzo dietro Jansrud).

Video - Dominik Paris vince sulla mitica Streif: rivivi la sua spettacolare discesa 02:40

Domenica 12 Febbraio, Discesa femminile: sempre lei, Sofia Goggia

Ormai, come abbiamo capito, Sofia Goggia è quella che può regalare più soddisfazioni all’Italia. Non ha ancora vinto, ma come giustamente ha detto di lei Tina Maze, è meglio la costanza di rendimento che un semplice exploit, con la convinzione che comunque Sofia può arrivare ancora più in alto di quanto non sia già (ossia terza nella classifica generale di Coppa del Mondo).

Lunedì 13 Febbraio, Combinata maschile: staremo a vedere…

In questa disciplina, purtroppo, non abbiamo granché da dire, anche se il nostro atleta più accreditato è ancora Peter Fill. Gustiamoci la gara e come andrà andrà!

Video - Peter Fill è una certezza, secondo podio in due giorni: a Garmisch lo batte solo Reichelt 01:58

Martedì 14 Febbraio, Team Event: mai dire mai

E’ una gara in cui anche l’Italia può dire la sua. Non ha grandi riscontri a livello di prestigio, ma fa medagliere ed è estremamente televisiva, quindi va seguita per forza!

Giovedì 16 Febbraio, Gigante femminile: avanti tutta con Brignone, Goggia e Bassino

Questa è probabilmente la gara in cui l’Italia può esprimersi al meglio: con queste tre atlete a poter dire la loro con grande autorevolezza, sognare almeno uno dei tre gradini del podio è più che lecito. I numeri parlano chiaro, del resto: la squadra azzurra è al momento la più forte, con una vittoria per sette podi totali.

Video - Grandissima Federica Brignone: torna alla vittoria a Plan de Corones! 01:26

Venerdì 17 Febbraio, Gigante maschile: verso i buoni risultati di Eisath e De Aliprandini

Attualmente la gara di gigante maschile non sta tenendo il passo di quella femminile: i nostri atleti faticano a trovare i piazzamenti e infatti l’unico podio porta il nome di Florian Eisath, anche se Luca De Aliprandini sta mostrando una certa costanza. Non si sa mai, ma per la vittoria sembra un gioco a due tra Marcel Hirscher e Alexis Pinturault.

Video - Grande Florian Eisath: primo podio in carriera nel gigante in Alta Badia 01:39

Sabato 18 Febbraio, Slalom femminile: Italia solo spettatrice?

Come accade per il gigante, la situazione è invertita nello slalom: la squadra femminile non dà risultati mentre quella maschile va a gonfie vele. Le nostre ragazze fanno fatica ed è estremamente improbabile un podio, soprattutto visto che il gradino più alto sarà quasi certamente occupato da Mikaela shiffrin…

Domenica 19 Febbraio, Slalom maschile: possiamo chiudere in bellezza con Gross e Moelgg

E nell’ultima gara della rassegna, fortunatamente, abbiamo la possibilità di chiudere in bellezza. Questo perché Manfred Moelgg e Stefano Gross hanno già dimostrato di poter sciare allo stesso livello di fenomeni come Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen, senza contare che teoricamente abbiamo un bonus in più: all’Italia è stata assegnata anche la tracciatura della seconda manche tra i pali stretti della gara maschile.

