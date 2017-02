Mondiali di St.Moritz: i pronostici gara per gara

Tra pochi giorni inizieranno i Mondiali di Sci di St.Moritz. Si va verso due settimane di spettacolo puro, in cui l'Italia potrà dire la sua, ma dovrà dare battaglia ad altri grandi protagonisti

Tra assenze e ritiri, una nuova conformazione per questi Mondiali

Questi Mondiali saranno orfani di tre grandi nomi: Aksel Lund Svindal, Ted Ligety e Tina Maze. I primi due si sono infortunati di nuovo come già la scorsa stagione, l'ultima invece si è ritirata a Maribor e occuperà con simpatia e competenza le cabine di commento di Eurosport da qualificata opinionista.

Andiamo dunque a vedere, gara per gara, che cosa aspettarci, seguendo il calendario delle due settimane.

Martedì 7 Febbraio, SuperG femminile: gara più aperta che mai

Siamo in Svizzera ed è inevitabile associare questa gara a Lara Gut, beniamina di casa e leader della classifica di disciplina. Attenzione, perché le pretendenti sono tante, a cominciare da Tina Weirather, passando per la sorpresa della stagione Ilka Stuech e finendo poi con la nostra Sofia Goggia. E poi c'è lei, quella che a St.Moritz ha vinto più di tutte e che si sta riprendendo dall'infortunio al braccio: Lindsey Vonn.

Video - Lara Gut vince il superG di Garmisch-Partenkirchen 01:30

Mercoledì 8 Febbraio, SuperG maschile: italiani in lotta con i norvegesi

L'Italia può calare due assi, Dominik Paris e Christof Innerhofer, ma gli uomini su cui fare la gara sono i jet norvegesi Kjetil Jansrud e Aleksander Aamodt Kilde, rispettivamente primo e terzo in classifica di specialità. Saranno due clienti scomodissimi, ma decisamente meritevoli di consacrarsi viste le loro qualità.

Video - “This or that” con Kjetil Jansrud: quali sono le piste e gli atleti preferiti? 00:54

Venerdì 10 Febbraio, Combinata femminile: diffiicile fare un pronostico

Un po' come per il rigori nel calcio, la combinata alpina è una lotteria. La leader di classifica è Ilka Stuhec, ma una gara sola non fa statistica e quindi sono tutte candidate a poter fare bene, sia Michelle Gisin, sia Lara Gut, sia anche qualcuna delle azzurre.

Sabato 11 Febbraio, Discesa maschile: di nuovo sfida tra italiani e Jansrud

Abbiamo capito che la velocità, quest'anno, sta dando molte soddisfazioni ai colori azzurri. Con Paris e Fill possiamo fare un'ottima figura stando attenti ovviamente a Jansrud, cliente scomodissimo. La Free Fall potrebbe rappresentare un ostacolo per qualcuno, ma dare anche spazio ad altri uomini capaci di vincere come Hannes Reichelt o Travis Ganong, senza dimenticare che ci sono altri possibili outsider.

Video - Dominik Paris vince sulla mitica Streif: rivivi la sua spettacolare discesa 02:40

Domenica 12 Febbraio, Discesa femminile: Stuhec, Gut o Vonn?

Nel titoletto abbiamo volutamente trascurato Sofia Goggia. E' una specie di esorcismo, vogliamo pensare che le favorite siano queste tre, Vonn in primis, perché Sofia possa gareggiare serena e senza pressioni. Del resto, tra queste tre si può inserire anche la Weirather, o altre atlete che già in passato hanno fatto vedere ottime prestazioni.

Lunedì 13 Febbraio, Combinata maschile: Pinturault favorito

In questo momento, il più polivalente di tutti sembra essere Alexis Pinturault, quello che interpreta al meglio il legame tra tecnica e velocità, ma dovrà sicuramente guardarsi le spalle da Marcel Hirscher, che deve difendere il titolo conquistato nel 2015 e che, nelle occasioni importanti, sa tirare fuori la zampata del campione e sfidare la velocità come di solito non fa.

Video - Peter Fill è una certezza, secondo podio in due giorni: a Garmisch lo batte solo Reichelt 01:58

Martedì 14 Febbraio, Team Event: tutti i pronostici sono aperti

Il team event è una gara spettacolare e i partecipanti di solito si divertono. Il campione in carica è il gruppo austriaco, ma attenzione ai tanti concorrenti, tra Germania, Svizzera, Stati Uniti e perché no, anche Italia.

Giovedì 16 Febbraio, Gigante femminile: Tessa Worley deve rispondere alle azzurre

Sarà una delle gare con la più alta carica di tensione di questo mondiale, perché il risultato è apertissimo e ci sono tante contendenti per tre soli posti sul podio. Le italiane sono tutte pronte a fare bene, ma dovranno vedersela con Tessa Worley, che sta lottando con le unghie e con i denti per mantenere il pettorale rosso di leader di disciplina, ma si sta difendendo dagli assalti delle azzurre, senza dimenticare Mikaela Shiffrin e Lara Gut. Sarà probabilmente la sfida più bella della kermesse.

Video - Tessa Worley vince il gigante di Maribor 01:14

Venerdì 17 Febbraio, Gigante maschile: altro testa a testa tra Hirscher e Pinturault

Marcel Hirscher e Alexis Pinturault, ancora loro... Certo, non si possono escludere nomi come Faivre o Kristoffersen, ma se tutto va come da pronostico saranno proprio l'austriaco e il primo francese a disputarsi il titolo.

Video - 2^ manche spettacolare: Hirscher vince il gigante di Garmisch 01:37

Sabato 18 Febbraio, Slalom femminile: nome scontato, Mikaela Shiffrin

Difficile pensare che lo slalom femminile possa essere vinto da qualcuna che non sia Mikaela Shiffrin. La regina dei pali stretti in questa stagione ha steccato una sola volta, a Zagabria, inforcando, e a flachau è arrivata "solo" terza. non ci sono dubbi sul fatto che la favorita assoluta sia lei e se non sbaglia da sola le altre hanno ben poche speranze di superarla.

Video - Shiffrin vince lo slalom di Maribor nonostante un palo sotto gli sci 01:10

Domenica 19 Febbraio, Slalom maschile: gara apertissima, ma Kristoffersen è il favorito

Al pari del gigante femminile, lo slalom maschile è quello che offre più possibilità di lotta per il podio. Ovviamente non possiamo non nominare Hirscher, ma con lui co sono anche altri candidati, come Felix Neureuther, Alexander Khoroshilov o qualcuno degli azzurri. Il nome su tutti, però, è quello di Henrik Kristoffersen.

Tutti i Mondiali di Sci alpino da St.Moritz saranno in diretta su Eurosport ed Eurosport Player