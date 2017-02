Oro Schmidhofer: grande sorpresa nel SuperG, fuori la Vonn, nessun acuto italiano

Classe 1989, due podi totali in Coppa del Mondo (2014, terza nella discesa a Cortina d'Ampezzo, 2013 seconda nel SuperG sempre a Cortina), ha trovato la gara della vita nell'appuntamento più importante. Inizia con una sorpresa "supergigante" la rassegna iridata di St Moritz. Nicole Schmidhofer (che a Vail/Beaver Creek 2015 si era classificata 4ª nella discesa libera) beffa le favorite e si aggiudica l'oro nella prima gara di questi Mondiali svizzeri. Sul podio con l'austriaca, Tina Weirather (prima medaglia mondiale per lei) e Lara Gut, che non riesce per l'ennesima volta a trovare quel successo che da troppo tempo insegue. L'Italia piazza tre italiane nelle prime 10 posizioni, ma non trova l'acuto decisivo per conquistare una medaglia. Quinta un'ottima Elena Curtoni, ottava Federica Brignone (in una specialità non sua), mentre solo decima Sofia Goggia.

Video - Sofia Goggia delusa al traguardo del superG mondiale 01:48

L'attesa bergamasca ha sciato molto al di sotto delle sue possibilità e dovrà migliorarsi nelle prossime gare se vorrà trovare quel podio che tutti le accreditano. Fuori Lindsey Vonn, che non è nemmeno arrivata a metà percorso. Fuori dalle 15 Francesca Marsaglia. Le donne torneranno in pista venerdì con la combinata. Domani il SuperG maschile.

L'ordine d'arrivo (TOP 10)

Posizione e nome Nazione Distacco 1 Nicole Schmidhofer Austria 1.21.34 2 Tina Weirather Lichtsteiner 33 centesimi 3 Lara Gut Svizzera 36 centesimi 4 Viktoria Rebensburg Germania 53 centesimi 5 Elena Curtoni ITALIA 55 centesimi 6 Ragnhild Mowinckel Norvegia 69 centesimi 7 Stephanie Venier Austria 77 centesimi 8 Federica Brignone ITALIA 84 centesimi 9 Tessa Worley Francia 84 centesimi 10 Sofia Goggia ITALIA 91 centesimi

Fuori: Vonn, Kling, Veith, Wiles

Video - Nicole Schmidhofer davanti a tutte nel superG dei Mondiali 01:50

Poco dopo la conclusione saremo LIVE sulla nostra pagina Facebook – In tv torneremo in diretta alle 18:30 per la cerimonia di premiazione. Un menu succulento per tutti gli appassionati: buon divertimento e buon Mondiale!