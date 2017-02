Quattro azzurre nelle prime dieci dopo la prima manche: comanda Worley, Goggia seconda

Tessa Worley mette tutte quante in fila dopo la prima manche dello slalom gigante mondiale di Sankt Moritz. Buona ma non eccelsa la prova delle quattro azzurre che chiudono tutte nelle prime dieci, seppur con distacchi abbastanza importanti: Sofia Goggia è seconda a 48 centesimi, Federica Brignone è quarta a 1.10, Manuela Moelgg è nona a 1.42 mentre la più giovane, Marta Bassino, è decima a 1.45. Comanda, come detto, la Worley che in Coppa del Mondo guida la classifica di specialità e che ha sfruttato in maneira migliore il pettorale numero 1, dando distacchi abbastanza rilevanti a tutte le avversarie dirette. Nella seconda manche, che prenderà il via alle 13, l'Italia ha discrete speranze di arrivare sul podio, che sarebbe il primo in questa spedizione. Ma dopo le delusioni di questi primi dieci giorni di Mondiale, è meglio mantenere un basso profilo. Bene la Goggia, dicevamo, che si prende la seconda posizione provvisoria con un buon recupero in fondo dopo un errorino in alto.

Video - Sofia Goggia commette un errore nella prima manche del gigante, ma è seconda 01:37

Abbastanza soddisfatta la Goggia al termine della sua manche, come ha dichiarato nella zona del traguardo ai nostri microfoni. Ecco le sue sensazioni dopo la prima discesa:

Video - Goggia: "Ho sbagliato, ma ho ancora margine" 00:31

Si difende la Brignone, che però paga parecchio dalla francese, 1.10: il quarto posto dopo la prima parte è una buona consolazione a questo punto.

Video - Pugni in testa per Brignone dopo la prima manche del gigante 01:38

Marta Bassino sbaglia in alto, e si carica il fradello dell'errore fino al traguardo. Decima posizione per lei, sperando che ci sia margine per recuperare posizioni nella seconda manche.

Video - Marta Bassino nella prima manche del gigante dei Mondiali 01:14

Manuela Moelgg, che ha dichiarato di essere all'ultimo Mondiale della carriera, strappa un nono posto nonostante una condizione fisica non ottimale.

Video - La prima manche di Manuela Moelgg nel gigante die Mondiali 01:44

"Delude" Mikaela Shiffrin, terza a 72 centesimi dalla Worley ma mai realmente aggressiva. È probabile vederla all'attacco nella seconda manche. La Worley ha sciato davvero troppo bene senza lasciare nemmeno le briciole alle altre e permettendo solo un accenno di rimonta alla Goggia nel finale. Dopo la discesa della francese, nessun'avversaria è mai andata in luce verde in nessun intermedio. Se si mantiene su questi livelli anche nella seconda manche, servirà un miracolo per starle davanti!