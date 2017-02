Re Hirscher non sbaglia: oro nel Gigante davanti a Leitinger e Haugen

Il fenomeno colpisce ancora e risponde a modo suo alle critiche dei giorni scorsi. Oro nello slalom Gigante per Marcel Hirscher, primo al termine della prima manche e splendido anche nella seconda. Si tratta del suo quinto oro personale ai Mondiali, dell'ottava medaglia iridata in generale per lui. Ha vinto il più forte, colui che in stagione aveva sciato meglio e con più continuità. Una vittoria che vale doppio se pensiamo alle condizioni della pista alla fine: visibilità limitata e nevicata copiosa sulla pista di St Moritz. Se vogliamo, invece, le altre due sorprese arrivano da chi compone il podio con Hirscher. Roland Leitinger, austriaco anche lui, che a 25 anni conquista la sua prima medaglia ai mondiali (prima partecipazione) e che non era mai salito sul podio in Coppa del Mondo. Terzo il norvegese Haugen, anche lui al primo podio tra mondiali e Coppa del Mondo, che ha beffato il ben più quotato Henrik Kristoffersen, lontano soli 5 centesimi dal podio. Kristoffersen che, tra l'altro, sarà il principale rivale dello stesso Hirscher nello slalom speciale di domenica mattina.

Video - Marcel Hirscher è ORO nel gigante dei Mondiali 01:22

Male Pinturault, Tonetti migliore degli italiani

Grande delusione di giornata la Francia. Alexis Pinturault settimo, Mathieu Faivre nono. Erano tra i favoriti entrambi. E Pinturault, a maggior ragione, aveva chiuso al terzo posto la prima manche, dietro a Schoerghofer (che ha terminato quinto). L'unica nota positiva tra gli italiani è invece Riccardo Tonetti. Nono nella prima manche, decimo alla fine. Un buon risultato che non cancella una prestazione complessivamente modesta della truppa italiana maschile: Eisath 17°, Moelgg 20° e Maurberger 24°, tutti lontanissimi dalla top-10.

Qui la top-10:

Atleta (Nazione) Tempo e distacco 1 HIRSCHER Marcel (Austria) 2:13.31 2 LEITINGER Roland (Austria) +0.25 3 HAUGEN Leif Kristian (Norvegia) +0.71 4 KRISTOFFERSEN Henrik (Norvegia) +0.76 5 SCHOERGHOFER Philipp (Austria) +0.85 6 OLSSON Matts (Svezia) +0.93 7 PINTURAULT Alexis (Francia) +0.98 8 MURISIER Justin (Svizzera) +0.99 9 FAIVRE Mathieu (Francia) +1.05 10 TONETTI Riccardo (ITALIA) +1.16

Altri italiani: 17° Eisath, 20° Moelgg, 24° Maurberger

Fuori: Meiners, Brown, Torsti,

Video - Haugen bronzo inaspettato nel gigante dei Mondiali 01:52

***