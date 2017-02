Sofia Goggia che peccato! Inforca nello slalom e perde la medaglia: oro alla Holdener

Finisce malissimo per l'Italia anche questa terza prova mondiale. Sofia Goggia, dopo la grande prima manche in discesa, inforca dopo pochissime porte e manda in fumo il sogno della sua prima medaglia mondiale, che sarebbe coincisa anche con il primo podio azzurro in questa spedizione a St. Moritz. Alla fine sui primi due gradini del podio è doppietta svizzera, con la vittoria di Wendy Holdener ed il secondo posto, a soli cinque centesimi, di Michelle Gisin, grande favorita dopo la prima manche chiusa al quarto posto. Medaglia di bronzo per Michaela Kirchgasser, austriaca ormai prossima al ritiro.

Video - Sofia Goggia inforca nello slalom di combinata mondiale 00:32

Le aspettative azzurre dopo la prima manche, che Sofia Goggia aveva chiuso al comando, erano molto alte. Seconda delusione consecutiva per Sofia, dopo la decima posizione di martedì nel Super-G. Ora tutte le energie e le attenzioni sono concentrate sulla discesa libera di domenica.

Prima di lei era scivolata anche Ilka Stuhec, seconda dopo la discesa libera e vincitrice in Val d'Isere nell'unica combinata disputata prima di oggi in stagione. La prima delle azzurre al traguardo è Federica Brignone, che dopo il 15esimo posto in discesa, chiude in settima posizione dopo la manche in slalom, con qualche rimpianto per degli errori nel finale.

Video - Lo slalom di combinata di Federica Brignone 01:05

Delude anche Elena Curtoni, che esce come la Goggia dopo pochissime porte ed abbandona la possibilità di un buon piazzamento. 17esima invece Marta Bassino, che recupera qualche piazzamento dopo il 25esimo posto della prima manche in discesa.

Video - Lo slalom di combinata di Marta Bassino: peccato per quell'errorino... 01:17

La seconda manche di slalom si era aperta con la notizia dell'infortunio di Lara Gut, caduta malamente durante la prova e trasportata in elicottero in ospedale. Si teme per lei un problema al ginocchio.

Video - La caduta con infortunio di Lara Gut durante i Mondiali 00:48

Quarta un'altra svizzera, Denise Feierabend, alle sue spalle traguardo Lindsey Vonn, che non ha brillato particolarmente in nessuna delle due manches. Questa invece la grandissima discesa di Wendy Holdener, che le ha regalato la medaglia d'oro.

Video - Wendy Holdener spettacolare nello slalom: oro in combinata 01:15