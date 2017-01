Svindal e Ligety ko: entrambi saltano i Mondiali per infortunio

I due campioni olimpici il norvegese Aksel Lund Svindal e l'americano Ted Ligety non prenderanno parte ai Campionati del Mondo di sci alpino in programma il mese prossimo a St Moritz a causa di un infortunio. Svindal, oro in Super-G nel 2010 e cinque volte campione del Mondo, ha pubblicato una sua foto su Instagram in un letto d'ospedale.

"Dalla discesa della Val Gardena (a dicembre) ho avuto una strana sensazione nel mio ginocchio", ha detto il norvegese operato al menisco. Anche Ligety, campione olimpico e mondiale di slalom gigante, tramite Instagram ha annunciato che sarebbe andato sotto i ferri per un dolore al nervo della gamba sinistra.