Via ai Mondiali con il SuperG femminile e con il sogno di una Super-Italia

" Siamo qui per vincere medaglie. Abbiamo una delle squadre femminili più forti al mondo e non possiamo più dire 'speriamo che'... "

È un’Italia che non si nasconde quella pronta ad affrontare i Mondiali di sci alpino a St. Moritz, un’Italia che fin dalla prima gara – il SuperG femminile – vuole essere protagonista come lo è stata finora in Coppa del Mondo (3 podi su 4 gare in questa disciplina, due con Sofia Goggia e uno con Elena Curtoni.

Non perdere il SuperG femminile dei Mondiali: LIVE Martedì 7/2 dalle 11:45 su Eurosport 1 ed Eurosport Player

Il quartetto azzurro

Atleta Podi in stagione Podi in SuperG Sofia GOGGIA 9 2 Elena CURTONI 1 1 Federica BRIGNONE 1 0 Francesca MARSAGLIA 0 0

Video - Da Sofia Goggia a Dominik Paris, tutti i podi italiani in questa stagione 01:13

Tra le atlete internazionali, le favorite per il trionfo iridato sono probabilmente Lara Gut, Lindsey Vonn e Tina Weirather, ma la nostra Goggia non teme nessuno ed è pronta a sfidare i suoi limiti…

" Io cerco di sciare per dare il meglio di me: per essere la Sofia più veloce, non per battere le altre "

Incognita meteo dopo la grande nevicata

La grande incognita – non solo per la prima gara iridata – è quella del meteo: dopo la grande nevicata di domenica infatti la consistenza della neve, la visibilità ed eventualmente anche il vento potrebbero rappresentare dei fattori decisivi per gli equilibri di una gara che si annuncia combattutissima (per gli aggiornamenti meteo seguiteci via Twitter). Un raggio di sole in più sul dosso giusto potrebbe fare veramente la differenza e in quest’ottica la tracciatura italiana è di buon auspicio per le nostre azzurre.

Non resta quindi che darvi appuntamento su Eurosport: la diretta partirà alle 11:45 con uno speciale pre-gara che coinvolgerà anche due splendidi volti di Eurosport come Karen Putzer e Tina Maze, per poi procedere con la gara alle 12:00. Poco dopo la conclusione saremo ancora LIVE – questa volta sulla nostra pagina Facebook – per commentare insieme a voi il risultato del SuperG, mentre in tv torneremo in diretta alle 18:30 per la cerimonia di premiazione. Un menu succulento per tutti gli appassionati: buon divertimento e buon Mondiale!