Vince sempre lei! Terzo oro mondiale consecutivo in slalom per Mikaela Shiffrin

Non c'è stata storia, come era nelle previsioni. Mikaela Shiffrin vince, anzi stravince lo slalom mondiale e mette in bacheca il terzo oro consecutivo in slalom dopo Schladiming 2013 e Vail 2015. La statunitense, che ancora non ha compiuto 22 anni, domina lasciando le briciole alle avversarie: 1.64 alla svizzera Wendy Holdener, si tratta è il margine tra prima e seconda più grande mai visto in un Mondiale. Terzo posto e medaglia di bronzo per la svedese Frida Hansdotter. Per la Shiffrin è la seconda medaglia in questo Mondiale di St. Moritz dopo l'argento in gigante, la quarta complessiva in carriera sempre ai Mondiali, oltre al 31esimo successo in carriera tra Coppa del Mondo e Mondiali. Semplicemente, è di un altro pianeta. Per ora le altre, compresa una positiva Wendy Holdener ancora a medaglia dopo l'oro in combinata, possono accontentarsi solo dei posti di rincalzo.

Terza medaglia consecutiva in slalom ai Mondiali anche per la Hansdotter: bronzo oggi, argento nel 2015 a Vail-Beaver Creek e bronzo a Schladming nel 2013. Per lei quinta medaglia mondiale dopo un argento ed un bronzo nel Team Event. Finisce 23esima Federica Brignone, unica azzurra rimasta nella seconda manche: per lei, oltretutto influenzata, si chiude un Mondiale sfortunato dopo il quarto posto in gigante di giovedì. Malissimo le altre azzurre: Chiara Costazza, Irene Curtoni e Manuela Moelgg sono tutte e tre finite a terra durante la prima manche.