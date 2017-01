Federica Brignone regina a Plan de Corones! Prima vittoria di un'italiana in Coppa del Mondo

Finalmente! Dopo 10 podi senza alcuna vittoria, alla vigilia dei Mondiali di St. Moritz arriva il primo meritatissimo trionfo per la squadra italiana femminile, con Federica Brignone che si aggiudica il gigante di Plan de Corones mettendo fine alla striscia di "imprese sfiorate" delle azzurre.

Una vittoria meritata ottenuta con carattere!

Una vittoria meritatissima e costruita alla grande da Federica, già davanti dopo la prima manche e capace di rispondere nella seconda all'attacco della francese Tessa Worley, leader della specialità con i suoi 3 successi stagionali in gigante. La Brignone nella parte centrale della discesa decisiva ha commesso un piccolo errore, sfilando dietro di quasi 3 decimi al secondo intertempo, ma da lì in poi ha reagito da vera campionessa, mettendo in mostra tutte le sue doti su un tracciato tecnico che ne ha esaltato le qualità.

Video - Grandissima Federica Brignone: torna alla vittoria a Plan de Corones! 01:26

Il cronometro sorride al traguardo: la Worley è staccata di più di mezzo secondo, un soffio avanti a Marta Bassino, che eguaglia così il suo miglior risultato in carriera tornando sul terzo gradino del podio dopo l'acuto di Sölden e confermando tutte le qualità del gruppo delle gigantiste azzurre. Anche Irene Curtoni infatti può festeggiare il suo 8° posto considerando le 10 posizioni recuperate nella seconda manche, mentre le uniche italiane non esattamente soddisfatte sono Sofia Goggia (11^) e Manuela Moelgg (14^), comunque nelle quindici.

Video - Marta Bassino agguanta il secondo podio stagionale 01:19

" Non pensavo di essere così veloce nella seconda: ho commesso un errore e mi sono detta "vai, dai il massimo". Poi all'arrivo la sensazione di fronte a questa folla è stata fantastica! - Federica Brignone "

Una soddisfazione doppia per Federica Brignone, che con questo successo si assicura un posto nel quartetto azzurro per i Mondiali (posizione che era stata messa in dubbio dopo i risultati non esaltanti degli ultimi mesi).

Gut davanti a Shiffrin: il duello continua...

In ottica Coppa del Mondo delude un po' Mikaela Shiffrin, molto in ritardo nella prima manche e incapace di colmare il gap nonostante una seconda da punto esclamativo. L'americana chiude 5^, giusto dietro alla rivale Lara Gut, che le rosicchia quindi qualche punticino in classifica.

Classifica generale Punti Mikaela Shiffrin 1053 Lara Gur 923 Tessa Worley 688 SOFIA GOGGIA 629 Ilka Stuhec 625

Per i calcoli comunque ci sarà tempo, ora è il momento di festeggiare Federica Brignone e Marta Bassino, per iniziare a sognare in vista dei Mondiali: il gigante femminile a St. Moritz è in programma Giovedì 16 febbraio, una data da cerchietto rosso sul calendario per tutti gli appassionati di sport.