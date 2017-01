L'esordio di Plan de Corones (Kronplatz) nel circuito di Coppa del Mondo

Domani sarà una giornata storica per la stazione sciistica di Kronplatz (o Plan de Corones, secondo la dicitura italiana), che per la prima volta ospiterà una gara valida per la Coppa del Mondo, nello specifico uno slalom gigante femminile.

Lo scenario della competizione sarà la difficile pista Erta, che in passato è già stata teatro di avvincenti gare di Coppa Europa: la partenza è posta a 1.605 metri, mentre l’arrivo, a 1.200 metri sul livello del mare, è situato nel paese di San Virgilio di Marebbe, a casa di Manfred e soprattutto Manuela Mölgg, che potrà dunque gareggiare sulle nevi che l’hanno vista crescere. Su questa pista molto ostica, che in corrispondenza del muro centrale supera il 60% di pendenza, sarà però tutta la squadra italiana ad essere ambiziosa, con Sofia Goggia e Marta Bassino che lotteranno per le posizioni di vertice, ma anche una battaglia interna tra Federica Brignone e Francesca Marsaglia per quello che dovrebbe essere l’ultimo posto a disposizione in gigante per i Mondiali di St. Moritz.

Su una pista che richiede importanti doti tecniche, la favorita per la vittoria sarà nuovamente la francese Tessa Worley, che spera di rafforzare la sua leadership nella classifica di specialità e di migliorare il suo bottino di tre vittorie e cinque podi in stagione. Le sue avversarie più quotate, oltre alle azzurre, saranno la statunitense Mikaela Shiffrin e la svizzera Lara Gut, che proveranno a strapparsi punti a vicenda in ottica classifica generale. Attenzione anche alla tedesca Viktoria Rebensburg, oramai tornata in grande forma dopo l’infortunio di inizio stagione.