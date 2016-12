Santa Caterina 2016: i convocati dell’Italia. Paris e Fill guidano gli azzurri

Continuano gli appuntamenti in Italia per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Dopo l’avvincente slalom di Madonna di Campiglio, la località di Santa Caterina Valfurva (SO) ospiterà tre gare dal 27 al 29 dicembre: superG (recupera quello cancellato a Beaver Creek), discesa e combinata alpina.

I tecnici hanno convocato 12 atleti che prenderanno parte all’unica prova cronometrata della discesa, prevista il giorno di Santo Stefano: si tratta di Dominik Paris, Christof Innerhofer, Peter Fill, Mattia Casse, Werner Heel, Paolo Pangrazzi, Emanuele Buzzi, Guglielmo Bosca, Matteo De Vettori, Henri Battilani, Federico Paini e Davide Cazzaniga. I posti a disposizione per il Bel Paese saranno nove, dunque per alcuni azzurri sarà importante ottenere un buon riscontro durante la prova.

Certa la presenza in superG di Dominik Paris, Christof Innerhofer, Peter Fill, Mattia Casse, Emanuele Buzzi, Guglielmo Bosca e del gigantista Luca De Aliprandini, mentre in seguito verrà stabilito il nome di un ottavo componente.

Nella prima combinata alpina maschile della stagione, infine, spazio a Dominik Paris, Christof Innerhofer, Peter Fill, Mattia Casse, Matteo De Vettori, Riccardo Tonetti, Federico Paini e Paolo Pangrazzi.