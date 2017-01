Sci alpino, Cortina: Ilka Stuhec vince la prima prova. Quarta Stuffer e quinta Brignone

Ilka Stuhec è la più veloce nella prima prova cronometrata della discesa libera di Cortina d’Ampezzo. La slovena, leader della classifica specialità, ha chiuso con il tempo di 1’38.22. Tutte molto vicine le tre grandi favorite per la gara di sabato. Seconda a cinque centesimi c’è Lara Gut, mentre a ventidue al terzo posto si piazza Lindsey Vonn, che va alla ricerca della dodicesima vittoria sull’Olimpia delle Tofane.

Buone indicazioni anche dalla squadra azzurra con il quarto posto di Verena Stuffer a 43 centesimi e soprattutto con il quinto posto di Federica Brignone (+0.60), che sta migliorando sempre di più anche in discesa libera e che, a questo punto, può davvero essere molto competitiva nel superG di domenica.

Sesto posto a 94 centesimi per l’americana Laurenne Ross, che precede un’altra azzurra. Infatti Sofia Goggia chiude in settima posizione a 96 centesimi da Stuhec. Stesso tempo della bergamasca per la svedese Kajsa Kling, mentre completano la top ten la norvegese Raghnild Mowinckel (+1.24) e la tedesca Viktoria Rebensburg (+1.25).

Tredicesima Elena Curtoni (+1.57), quindicesima Johanna Schnarf (+1.76) e sedicesima Elena Fanchini (+1.83), che è anche l’ultima sciatrice azzurra ad aver vinto a Cortina nel 2015. Francesca Marsaglia chiude al 27esimo posto, mentre sono fuori dalle trenta Marta Bassino (31a) e Nicol Delago (45a)