Sci alpino, lussazione spalla sinistra: Schnarf operata

Roma, 3 feb. (LaPresse) - Johanna Schnarf è caduta ieri in allenamento a Sarentino, provocandosi una lussazione acromion-clavicolare alla spalla sinistra. La 32enne di Valdaora, dopo i consulti medici, è stata operata alla Dolomiti Clinic di Ortisei. L'operazione, effettuata con metodi mini-invasivi, ha permesso la riduzione della lussazione. Ora l'azzurra ha qualche giorno di tempo per provare ad essere in pista per le gare veloci dei Mondiali.