Sci alpino: morto il pioniere della discesa libera Jean Vuarnet

Si è spento ad 83 anni Jean Vuarnet, campione olimpico di discesa libera a Squaw Valley, nel 1960, e medagliato di bronzo mondiale nel 1958. L’ex sciatore francese è stato vittima di un ictus, ed a nulla è servito il ricovero presso l’ospitale di Sallanches.

Nato in Tunisia – allora colonia francese – il 18 gennaio 1933, Vuarnet è noto soprattutto per aver cambiato l’approccio alle gare di sci. Rispetto al clima piuttosto amatoriale e basata sull’istinto che vigeva all’epoca, Vuarnet preferiva un’analisi minuziosa dei particolari, quasi scientifica, che lo portò ad inventare la cosiddetta posizione “a uovo”, la più aerodinamica per affrontare la discesa libera, messa a punto insieme all’allenatore Georges Joubert ed oggi utilizzata da tutti gli sciatori del mondo.

La celebrità di Vuarnet, però, non è legata solamente ai suoi successi sportivi. Nota in tutto il mondo è anche la marca di occhiali che porta il suo nome, nata dalla collaborazione con due ottici francesi, Roger Pouilloux e Joseph Hatchiguian. Dal 1961 al 1972, inoltre, Vuarnet è stato il vicepresidente della Fédération Française de Ski (FFS), ed a lui si deve la modernizzazione della stazione sciistica di Avoriaz, divenuta poi una nota meta del turismo invernale, e successivamente la creazione delle Portes du Soleil, un collegamento con la Svizzera che permette ai turisti di avere a disposizione ben 650 km di piste sciabili a cavallo tra i due Paesi.

Di questo pioniere dello sci alpino moderno resterà dunque un’inestimabile eredità sotto tutti i punti di vista, testimoniata dalla scultura monumentale inaugurata nel 2010 a Morzine, in occasione dei cinquant’anni dalla sua medaglia d’oro olimpica.