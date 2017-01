Sci, libera Wengen: Mayer più veloce in prima prova, Peter Fill 6°

Wengen (Svizzera), 11 gen. (LaPresse) - Secondo allenamento ufficiale per i protagonisti della discesa maschile di Wengen. Il miglior tempo di giornata è stato realizzato dall'austriaco Matthias Mayer con 1'27"64, davanti allo svizzero Carlo Janka con 24 centesimi di vantaggio, terzo l'altro austriaco Max Franz a 41 centesimi. Sesto a 86 centesimi Peter Fill, che martedì era stato il più veloce, mentre Mattia Casse è risalito al sedicesimo posto e Dominik Paris è ventesimo. Più lontani Paolo Pangrazzi, Emanuele Buzzi e Riccardo Tonetti. Assente Christof Innerhofer per i noti postumi della caduta di Santa Caterina Valfurva: il finanziere di Gais non sarà al via del weekend svizzero.