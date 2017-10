Sci: stagione finita per Ilka Stuhec, rottura del crociato anteriore per la slovena

La Coppa del Mondo di sci alpino perde una delle sue grandi protagoniste. Ilka Stuhec ha già messo la parola fine alla sua stagione, dopo la rottura del legamento del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio che la slovena si è procurata cadendo in allenamento durante una prova di slalom. Davvero una sfortuna incredibile per la nativa di Slovenj Gradec, che si candidava ad essere una delle pretendenti ad una sicura medaglia ai Giochi Olimpici di PyeongChang del prossimo anno. Nell’ultima stagione Stuhec ha vinto la medaglia d’oro ai mondiali in discesa, la Coppa del Mondo in discesa e combinata e ha chiuso al secondo posto nella classifica generale alle spalle di Mikaela Shiffrin. La slovena verrà operata mercoledì ed i tempi di recupero sono di almeno sei mesi e dunque non ci sono praticamente speranze di rivederla sugli sci in questa stagione.