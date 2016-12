Mikaela Shiffrin da record: 3 vittorie in 3 giorni, l'ultima a riuscirci Vreni Schneider, nel 1989

Che fosse una predestinata lo si era capito già dagli esordi in Coppa del Mondo: Mikaela Shiffrin scriverà pagine indelebili della storia della sci alpino e oggi ha aggiunto un nuovo capitolo al libro dei record. Oltre ad aver ottenuto la dodicesima vittoria consecutiva in uno slalom di Coppa, la statunitense ha raggiunto il terzo successo in tre giorni, cosa che in campo femminile non accadeva dal 1989 quando Vreni Schneider si impose nelle seguenti gare: 6 gennaio 1989 Schwarzenberg Austria GS, 7 gennaio 1989 Schwarzenberg Austria GS e 8 gennaio 1989 Mellau Austria SL.

Anche Shiffrin ha raggiunto questo traguardo in Austria (per la precisione a Semmering) e ha vinto due slalom giganti ed uno slalom speciale. Con la vittoria odierna, Shiffrin ha anche raggiunto Tina Maze a quota 26 vittorie in carriera in Coppa del Mondo, raggiungendola all’età di soli 21 anni. Con queste prestazioni, Mikaela è la favorita numero 1 alla conquista della Sfera di Cristallo, e attualmente è al primo posto con oltre 200 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut, che è la sua più immediata inseguitrice in classifica generale.

Numeri emblematici per spiegare la grandezza di una ragazza che potrebbe non aver ancora raggiunto l’apice delle sue potenzialità fisiche e tecniche.

di Gianluca Santo