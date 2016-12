Moelgg: "Podio? Ci ho sempre creduto, Manfred mi ha dato la carica"

"E' stato un podio arrivato con la testa. Ci ho sempre creduto, mio fratello Manfred mi ha dato una grande carica con il suo podio in novembre a Levi e anche ieri mi ha incitato a togliere il freno e mettere in pista tutta la mia rabbia". Manuela Moelgg ha commentato così il terzo posto ottenuto nel gigante di Semmering. "Sono contenta per me stessa, ho dimostrato di avere ancora qualcosa da dare a questo mondo - ha aggiunto - sono quindici anni che gareggio ai massimi livelli e ho visto passare generazioni di sciatrici, ma io sono ancora lì, nelle posizioni in alto della classifica".

Con 11 podi in carriera (ma ancora alla ricerca del primo successo) Manuela è pronta a fissare nuovi obiettivi. "Siamo un gruppo bellissimo, che si allena con grande serietà e la massimo senso di competizione, sappiamo di avere in squadra compagne fortissime, quindi è ulteriormente stimolante conforntarsi giorno dopo giorno con loro - ha sottolineato l'azzurra - Non mi pongo più limiti, domani ci sarà un'altra sfida e sarà bellissimo ripresentarsi al cancelletto per provare a stupire un'altra volta, magari questo podio mi sblocca e arriverà qualche soddisfazione ancor più grande...", ha concluso Moelgg.