Sospiro di sollievo per Christof Innerhofer: escluse lesioni ai legamenti del ginocchio

Dopo la caduta di questa mattina a Santa Caterina, l’azzurro Christof Innerhofer si è sottoposto ad una risonanza magnetica per evidenziare eventuali problemi fisici: fortunatamente, nonostante il colpo sia stato forte, sono state esclusi lesioni ai legamenti. Gli esami, svolti all’ospedale di Brunico, hanno evidenziato una forte contusione ossea al ginocchio sinistro e alla muscolatura del polpaccio. Secondo quanto riportato dal sito della FISI i tempi di recupero vanno ancora determinati, ma Inner non è in dubbio per i Campionati del Mondo che si svolgeranno a St. Moritz nel mese di febbraio.

Video - Brutta caduta per Innerhofer a Santa Caterina: si teme un problema al legamento del ginocchio 02:04