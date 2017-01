Sofia Goggia reagisce, Federica Brignone no: buone notizie da Chiara Costazza

Il weekend di Maribor ha riportato serenità in casa Sofia Goggia. Dopo le ultime quattro uscite consecutive, la bergamasca ha reagito prontamente in terra slovena, centrando il suo settimo podio in stagione, seconda dietro alla francese Worley. Manca ancora la vittoria, che sembra rimanere un tabù per l’azzurra. Il record di podi stagionali di Deborah Compagnoni (9) è a rischio e questo fa capire che, anche se non dovesse arrivare il successo, l’anno di Sofia è assolutamente straordinario. In ottica classifica generale l’obiettivo resta quello delle prime cinque posizioni, anche perchè Shiffrin e Gut sono irraggiungibili e pure Ilka Stuhec, a punti in slalom, sembra difficilmente superabile in questo momento.

Una squadra di gigante che si conferma la migliore al mondo. Se si esclude la seconda gara di Semmering, un’azzurra è sempre salita sul podio in questa stagione e manca veramente solo la vittoria. Anche sabato oltre al risultato di Goggia, c’è il settimo posto di Manuela Moelgg e i piazzamenti tra le quindici di Francesca Marsaglia, Nadia Fanchini ed Elena Curtoni.

Momento di totale appannamento, però, è quello che sta vivendo Federica Brignone. Anche una condizione di salute non perfetta (influenza nell’ultima settimana) non ha agevolato la milanese, che è caduta ancora una volta, confermando una stagione veramente deludente in gigante. La convocazione ai Mondiali è ancora pienamente in ballottaggio con le altre compagne di squadre, visto che solo Goggia, Bassino e Moelgg hanno la certezza di esserci a St.Moritz. Sarà decisiva la prova di Kronplatz, ultimo appuntamento prima della rassegna iridata e che Federica in ogni caso non deve sbagliare, anche perchè il rischio di uscire dalle prime sette della classifica di specialità è molto elevato.

Piccoli segnali confortanti arrivano anche dallo slalom femminile azzurro, soprattutto con Chiara Costazza. La nativa di Cavalese è alla terza top ten consecutiva e finalmente sembra aver ritrovato un po’ di fiducia, dopo due ottavi posti e il nono di ieri. In slalom c’è una spaccatura tra le migliori e le altre della Coppa del Mondo e quindi è difficile attaccare il podio e provare ad inserirsi anche tra le prime cinque. L’obiettivo di Chiara ora è quello di unire due manche competitive e provare a sfruttare qualche errore dall’alto.